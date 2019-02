Viene ‘La Franja’ por los tres puntos

Encabezado por José Luis Sánchez Solá ‘Chelís’, el equipo de Puebla arribó a Ciudad Juárez con la consigna de agenciarse los tres puntos frente a Bravos FC Juárez hoy.

No hay mañana para ‘La Franja’, si quiere mantenerse en competencia en la Copa MX tiene que ganar esta noche.

Poco antes de las 18:30 horas el director técnico poblano fue el primero en aparecer en la sala de espera del aeropuerto Abraham González, rápidamente fue abordado por algunos aficionados a quienes les estampó su rúbrica en banderas y playeras, con otros posó para la foto.

Luego de atender a los seguidores de ‘La Franja’, ‘Chelís’ buscó la salida; titiritando de frío, a un lado de la entrada, sacó un cigarrillo y lo prendió.

“Es un partido muy importante el de mañana (hoy) para nuestras aspiraciones en Copa… pero qué frío hace, ¡hijo de su madre!, perdón pero llevó sin fumar mucho tiempo”, comentó el estratega, luego de darle la primera fumada a su cigarrillo.

“No es la primera vez que estoy en Juárez y la gente de acá siempre me ha recibido muy bien, como entrenador o como comentarista la gente de Juárez me ha dado un excelente trato”, dijo Sánchez Solá.

Para el partido de este miércoles ante Bravos el entrenador tiene pensado salir con la mayoría de titulares en busca de la victoria.

“No me gusta hacer dos equipos para cada torneo, para Puebla es muy importante la Copa y vamos a salir por el triunfo”, subrayó.

“Todos los partidos los salimos a buscar y mañana –hoy– no será la excepción, más allá de lo que necesitamos, el Puebla sale a ganar todos los juegos”, enfatizó.

Con respecto al rival, el director técnico reconoció el esfuerzo que ha hecho la directiva por mantener un equipo en la Liga de Ascenso y su interés de que suba al máximo circuito.

“Bravos pasa por un mal momento, pero Juárez siempre será aspirante a la Primera División. El clima si está del caramba, pero así nos toca; supe que nevó hoy –ayer–, y mañana va estar más o menos igual, el jueves se compone, pero ya no estoy, así que a soportar”, declaró ‘Chelís’.

Quien también llegó con ‘La Franja’ del Puebla fue Néstor Vidrio, jugador que militó con Bravos en el Torneo Apertura 2016.

“Estuve seis meses aquí, con muy poca fortuna con una lesión que no me dejó brindarme con el equipo como hubiera querido”, mencionó.