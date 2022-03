Vielka Solís, campeona nacional

Sobre su caballo Capricho, Vielka Solís miraba hacia el ruedo, donde estaban colocados los tres barriles que tenía que sortear, sentía todas las miradas y toda la atención sobre ella, y al mismo tiempo la presión de hacer su recorrido en menos de 18.945 segundos.

Su corazón palpitaba a mil por hora y la adrenalina la impulsaba a guiar a su caballo lo más rápido posible en cada vuelta que daban alrededor de los tres barriles.

PUBLICIDAD

“¡Vielka, Vielka, ya, está la de Chihuahua, Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, señoras y señores, 18.563!”, decía un emocionado narrador en la arena del rancho San Bartolo en El Salto, Jalisco, al tiempo que la ‘amazona’ fronteriza, de 13 años de edad, levantaba la mano izquierda en señal de triunfo al culminar su recorrido en el tiempo necesario para obtener el campeonato nacional en Carrera de Barriles, categoría Infantil, de la NBHA México.

“Fue una experiencia muy bonita, con muchas emociones, muchos nervios y muy bonita experiencia allá en Guadalajara”, dijo Vielka, estudiante de secundaria en la John Drugan Middle School de El Paso.

“Fue muy emocionante, muy orgullosa de mi caballo, el equipo que hicimos, muy gran equipo que hicimos yo y mi Capricho, no me lo creía, eran muchos los nervios que cuando gané no me lo creí que gané”, agregó la hoy campeona nacional y que desde ya sabe que quiere estudiar Veterinaria.

Vielka monta a caballo desde muy niña, pero hace tres fue que decidió empezar a practicar en carreras de barriles porque vio a un primo en este tipo de competencia y le gustó lo que hacía, “y de ahí me gustó y de ahí agarré los barriles”.

En el evento nacional, Vielka Solís realizó tres carreras; en un principio se sintió muy nerviosa porque era su primera ronda.

“Pero gracias a Dios nos fue bien y gané la primera ronda, de ahí fui a las finales y ya luego gané el campeonato.”

También compitió en carrera de barriles por equipos y ayudó a que Ciudad Juárez terminara en el tercer lugar nacional, mientras que en la categoría abierta pasó a las finales, pero no pudo terminar entre las tres primeras.

–¿A quién le dedicas este triunfo?

“Primero agradecer a mi padre Dios por esta oportunidad de ganar. El triunfo es dedicado a mis papás y a mi hermano por apoyarme y por estar ahí conmigo.”

Ahora, Vielka Solís tiene como meta ser campeona nacional juvenil y también en categoría abierta, para lo cual sabe que necesita todavía más práctica, enfocarse más en lo que hace sobre la arena y controlar sus emociones, entre otros aspectos.

“Mentalmente, cuando iba a mis carreras usaba audífonos para escuchar música y concentrarme en mi carrera y no escuchar a nadie, iba concentrada, dormía temprano y comía saludable para estar lista para las carreras”, concluyó la pequeña ‘amazona’.

Conózcala

Nombre: Vielka Solís Ochoa

Fecha de nac.: 17 de septiembre de 2008

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 13 años

Estatura: 1.60 m, 5’2

Peso: 47 kg

Campeona nacional Carrera de Barriles categoría Infantil de la NBHA