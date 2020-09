Video: Renuncia el 'Chapo' Montes a la Selección Nacional

Tomada de internet Tomada de internet

Ciudad Juárez— A través de un video difundido por el Club León, Luis Montes explicó por qué renunció a la Selección Mexicana.

En el video, Montes Jiménez recordó que el año pasado, al terminar la concentración con la Selección Mexicana, le pidió a Gerardo Martino no volverlo a llamar, pues se sentía desmotivado y no entendía para qué lo llamaban, si apenas jugaba y ni en los entrenamientos tenía participación.

“Yo tomé la decisión de no ir a la Selección. En la última convocatoria que recibí, hablé con el 'Tata' Martino, le dije que mi intención era no ir más, la verdad es que me vine desilusionado, desmotivado, ya que se decía que estaba en buen nivel, y uno va con la ilusión de hacer las cosas bien, a veces llamaban a 26 o 27 jugadores, se hacía futbol y no me quedaba entre los 22, me puse a pensar que no tenía nada que hacer ahí”, aseguró el jugador fronterizo.

Esta aclaración llega después de su sorpresiva no aparición en la última lista otorgada por el Tata para el miniciclo de finales de septiembre y el duelo amistoso ante Costa Rica.