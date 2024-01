Video: Pulido responde al 'Tuca' tras llamarlo 'tronco' y 'burro'

Ciudad de México.- Alan Pulido respondió a los comentarios del entrenador Ricardo Ferretti luego de llamarle "tronco".

Hace algunos días, dentro de una transmisión de ESPN, el 'Tuca' fue cuestionado por preferir alinear a jugadores extranjeros antes que a mexicanos, por lo que el DT y comentarista recordó su etapa dirigiendo a Tigres y específicamente el trabajo que realizó con Pulido durante los primeros años de su carrera.

"¿Quién debutó a Pulido? ¿Quién dedicó, todos los días, una hora después del entrenamiento para que Pulido dejara de ser el tronco que era, el burro que era y que aprendiera? ¿Quién?", lanzó al aire Ferretti.

Al parecer estos comentarios no gustaron del todo al futbolista tricolor, que actualmente milita en el Sporting Kansas City de la MLS, quien aprovechó sus redes sociales para mandarle un recado a su ex director técnico.

"Creo que el Tuca se equivoca en dos cosas, 1. No me debutó él, me debutó Daniel Guzmán. 2. No era un tronco, porque estoy seguro que me hubiera mandado a donde ya sabemos donde manda el Tuca jaja. 3ra. A esa edad ya me aventaba estos golazos", respondió Pulido adjuntando un video de uno de sus primeros goles con Tigres.

A pesar de recriminarle al "Tuca" por sus comentarios, "Puligol" no dudó en demostrar que todavía siente cariño por quien fuera su técnico durante algunos de sus primeros torneos en Primera División: "De pasada dile que lo quiero y es el mejor".