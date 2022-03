Video: 'No te me vuelvas a acercar nunca', dice Amaury a Higuera

Guadalajara.- La relación de Amaury Vergara y José Luis Higuera en Chivas no terminó bien.

Ayer, Amaury le negó el saludo a Higuera y le pidió que se no le volviera a acercar. El momento ocurrió en la investidura de la décima generación del Salón de la Fama, en Pachuca, mientras el propietario de las Chivas firmaba autógrafos y el ex directivo rojiblanco pasó a su lado e intentó saludarlo.

Al darse cuenta que se trataba de Higuera, Amaury lo dejó con la mano estirada y le dijo: 'No me saludes tú, es más, no te me vuelvas a acercar nunca más', le pidió, mientras el actual directivo del Atlético Morelia se dio la vuelta.

En 2015, José Luis Higuera fue nombrado CEO de Chivas y Omnilife por el entonces dueño Jorge Vergara (QEPD), en 2018 hubo una reestructuración en el club y en la empresa, Amaury Vergara asumió la vicepresidencia y dirección general de Chivas y Omnilife, mientras que Higuera pasó a ser el director general de Chivas.

Finalmente, en 2019 cuando Amaury Vergara tomó el control total del Club Deportivo Guadalajara, una de sus primeras decisiones importantes fue destituir a Higuera de su cargo y dar por concluida la relación.