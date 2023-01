Video: Fue un error y quiero ofrecer una sincera disculpa, dice el 'Cata'

Ciudad de México.- Julio César Domínguez, defensa de Cruz Azul, ofreció disculpas a la sociedad mexicana y al futbol por haber organizado una fiesta a su hijo con temática relacionada al crimen organizado.

"En días recientes se dieron a conocer imágenes de una fiesta familiar con una temática que causó con justa indignación en la sociedad mexicana, la cual inicialmente se trababa de un videojuego muy popular entre los jóvenes y le llevé un show de laser tag", explicó el "Cata" este martes en un video publicado por Cruz Azul.

"Fue un error y quiero ofrecer una sincera disculpa a la opinión pública, a la afición, a mis compañeras y compañeros jugadores, a los clubes, a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Futbol por estos desafortunados hechos".

Domínguez aseguró que tiene el compromiso de ser un ejemplo para la Liga MX.

"Me gustaría dejar en claro que se trató de un evento privado y totalmente ajeno a mi profesión, por lo tanto quiero deslindar a la Liga MX y al Club de Futbol Cruz Azul por lo sucedido en aquella reunión", apuntó.

"Reconozco que esas imágenes no son las que México necesita y me he comprometido y me comprometo a convertirme en un referente que promueva los valores de la Liga MX y de mi club, y de mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la cancha".