Vidal, a defender lo suyo

La actual campeona del ‘Supreme Fight Night’, la “Chihuas” Yaneth Vidal, volverá a Chiapas a defender su cinturón de las 115 libras el próximo 17 de marzo.

Fue el pasado mes de noviembre que en la función 02 del SFN celebrada en San Cristóbal de las Casas, la chihuahuense logró derrotar en una gran pelea en la jaula a su contrincante Sharlyn Sánchez para ganar así el campeonato y su cinturón en las 115 libras de esta liga profesional de talla internacional de la MMA.

“Estoy muy feliz de poder compartirles que regreso a Chiapas a defender lo que es mío, ha sido un mes de muchísimos cambios y de mucho aprendizaje. Estoy infinitamente agradecida por darme la oportunidad una vez más”.

Sin definirse aún su rival, Yaneth no deja de prepararse para estar lista cuando se llegue el momento de demostrar toda su capacidad dentro de la jaula, donde siempre protagoniza grandes y extraordinarios combates dentro de las artes marciales mixtas.

“No tengo límites, voy a luchar por todo lo que quiero, porque siempre pude, siempre puedo y siempre podré, gracias a todos por el apoyo tan incondicional”.

Cabe mencionar que Vidal Alarcón es una de las grandes promesas chihuahuenses de este deporte y que actualmente también participa en otra importante liga profesional de corte internacional como lo es el ‘Challenge Lux Fight League’ en la Ciudad de México.

“No puedo estar más feliz y agradecida con Dios por las oportunidades que hoy tengo, la gente que está cerca de mí sabe que a diario trabajo muy duro para esto… ha sido un camino bastante difícil”.

Yaneth siempre cumple su promesa de volver a la jaula más fuerte que nunca y ésta no será la excepción.

Entre los sacrificios que Vidal Alarcón ha hecho, está pausar su carrera de Enfermería General, para dedicarse en su totalidad a este deporte.

“Me motiva contar con estas experiencias, me hace madurar deportiva y personalmente, uno está más concentrado, más enfocado, se valora todo aún más”.

“No me arrepiento, me di cuenta que este lugar (la jaula), es el lugar donde pertenezco, siempre que hago una cosa me entrego por completo. Ha valido la pena cada sacrificio, cada sufrimiento, cada lágrima… las experiencias de este deporte no las cambiaría por nada”.

Conózcala:

Yaneth Vidal Alarcón

Edad: 25 años

Fecha de Nac: 5 septiembre 1997

Originaria: Chihuahua, Chih.

Estatura: 1.56 m

Peso: 53.500 kg

Disciplina: MMA

Récord: 3-4-0

El dato…

El debut profesional de Yaneth Vidal fue en el año 2020 en Guerreras “Lux Fight League” donde avanzó hasta la semifinal