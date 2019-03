Victoria de élite

Anaheim, Calif.- Gonzaga está en la Élite de los Ocho por cuarta ocasión en la historia después de una victoria por marcador de 72-58 sobre Florida State en el primer partido de la semifinal de la Región Oeste que se efectuó anoche.

Rui Hachimura anotó 17 puntos, siendo el mejor anotador de los Bulldogs, que son el primer sembrado, mientras que Brandon Clarke aportó 15 puntos y 12 rebotes para que Gonzaga regresara al final de la región por segunda ocasión en tres temporadas.

Josh Perkins y Zach Norvell Jr., anotaron cada uno 14 tantos para Gonzaga, que mantuvo la ventaja durante la mayor parte del partido.

Florida State quedó a cuatro puntos cuando restaban menos de cinco minutos por jugar, pero los Bulldogs cerraron la diferencia con una racha de 12-2 y con ello vengaron la derrota que tuvieron el año pasado ante los Seminoles en las semifinales regionales.

Trent Forrest fue el mejor anotador de Florida State, que es el cuarto sembrado y tiene un récord de 29-8, con 20 puntos.

Los Seminoles avanzaron a los ‘Dulces 16’ en temporadas consecutivas por primera vez desde 1993, sin embargo, quedaron cortos de poder llegar a la Élite de los Ocho.

Florida State jugó sin Phil Cofer, quien cursa el último año universitario, y se enteró después de la victoria que tuvo su equipo en la primera ronda sobre Vermont, que su padre, el exjugador de la NFL Mike Cofer, había muerto después de una larga enfermedad.

El funeral será mañana en Georgia, Cofer está con su familia.

Los Seminoles le reservaron un lugar a Cofer cuando se alinearon antes del partido para cantar el himno nacional.

Gonzaga utilizó una racha de 16-5 para conseguir la revancha y lograr una ventaja de 30-17 en la primera mitad.

Los Bulldogs fallaron sus primeros tres intentos de 3 puntos, aunque se recuperaron y encestaron 4 de 6 tiros desde detrás del arco durante ese lapso.

Los Seminoles perdieron tres veces la posesión del balón y encestaron 2 de 9 desde varios puntos de la cancha.

Gonzaga aventajó el marcador por 14 puntos en la primera mitad antes de que los Seminoles estuvieran a ocho de diferencia al final de esa mitad.

Los Bulldogs aprovecharon el impulso antes del descanso cuando Perkins robó el balón a Trent Forrest y logró una jugada de tres puntos cuando restaban .4 segundos, dándoles una ventaja de 38-27 al medio tiempo.

La clavada de Corey Kispert les dio a los Bulldogs una ventaja de 55-42 cuando restaban 12:14 minutos por jugar cuando Florida State realizó una última acometida.

Forrest anotó siete puntos durante una racha de 14-5 para colocar a los Seminoles en 60-56 cuando restaban 4:11 minutos en el reloj, pero ya no pudieron acercarse más.



Texas Tech 63, Michigan 44

Después que pasaron más de 24 minutos en el partido, la mejor defensa del país permitió su vigésimo punto.

Así es, Texas Tech le hace la vida difícil a la gente.

Si logran hacer un trabajo como éste, los Red Raiders podrán llegar al Final Four.

Los 22 puntos de Jarett Culver fueron algo secundario en la paliza que le propinó Texas Tech a Michigan por marcador de 63-44 en la Región Oeste, una victoria que dio lugar a un intrigante enfrentamiento contra Gonzaga en la Élite de los Ocho, en donde estará la mejor ofensiva del país.

Texas Tech, que tiene un récord de 29-6, está de regreso en este punto por segundo año consecutivo gracias a un trabajo de épicas proporciones.

Los Raiders lograron detener a una eficiente aunque no espectacular ofensiva de Michigan en 16 anotaciones desde varios puntos de la cancha, o sea, encestaron el 32 por ciento de los tiros y sólo una canasta de 3 puntos en 19 intentos –apenas una canasta de C.J. Baird que entró al aro cuando restaban 21.8 segundos por jugar.



Purdue 99, Tennessee 94, TE

Nashville, Tenn.- Carsen Edwards anotó 29 puntos para que Purdue avanzara a la Élite de los Ocho del Torneo de la NCAA por primera vez desde el año 2000, aunque necesitó de tiempo extra para derrotar a Tennessee por marcador de 99-94, después de desaprovechar una ventaja de 18 puntos.

Los Boilermakers, que son el tercer sembrado y tienen un récord de 26-9, jugarán mañana contra Virginia, que es el primer sembrado, en la final de la Región Sur para conseguir su primera participación en el Final Four, desde 1980.

Purdue está en la final regional por quinta ocasión, aunque es la primera vez con el entrenador Matt Painter, quien anteriormente logró que el equipo llegara a la ronda de los 16 en cuatro ocasiones.

Los cocampeones de la Big Ten necesitaron un par de tiros libres de Edwards cuando restaban 1.7 segundos en el tiempo reglamentario para enviar el partido a tiempo extra después que al guardia armador le cometieron falta cuando lanzó un tiro de 3 puntos.

La clavada de Grant Williams cuando restaban 8.8 segundos por jugar, puso a Tennesse, que tiene una marca de 31-6, a punto de conseguir la segunda aparición de los Vols en la Élite de los Ocho.

Sin embargo, en ese momento Lamonte le cometió una falta a Edwards en la esquina de la cancha cuando trató de encestar.



Virginia 53, Oregon 49

Ty Jerome encestó 13 puntos y le dio la ventaja a Virginia con un tiro de 3 puntos con el que rompió el empate cuando restaban 3:34 minutos por jugar, para que los Cavaliers, que son el primer sembrado, dominaran a Oregon, el doceavo sembrado, por marcador de 53-49 en la semifinal de la Región Sur.

Oregon logró una ventaja en el marcador de 45-42 con un tiro de 3 puntos de Louis King cuando restaban 5:43 minutos en el reloj, sin embargo, los Ducks no pudieron encestar ninguna canasta más durante el resto de la noche.

La victoria de Virginia le quitó a Oregon su racha ganadora de 10 partidos.

Los Cavaliers van a enfrentar a Purdue, que es el tercer sembrado, en el partido de campeonato que se llevará a cabo mañana.

Virginia está buscando su primera aparición en el Final Four desde 1984, mientras que Purdue tratará de llegar allí por primera vez desde 1980.