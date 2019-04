Victoria con sabor mexicano

No era uno de los titulares esa noche, pero el destino ya le tenía reservado al mexicano Edson Partida que ese día se llevaría todos los honores al darle el primer triunfo a El Paso Locomotive FC en la temporada de debut en el USL Championship, con los dos goles que le metió al Orange County SC.

“Estamos muy contentos todos, así como yo todos están muy contentos porque pusieron su granito de arena y su máximo esfuerzo”, declaró Partida, que viene a préstamo de la organización de los Diablos Rojos del Toluca.

Parada reconoció que la adaptación a su nuevo equipo no fue fácil, pero con el apoyo del cuerpo técnico y de sus compañeros ha podido salir adelante.

“Me he estado acoplando día a día y la verdad no fue tan fácil como yo lo esperaba, pero bendito sea Dios cada día me siento mejor con mis compañeros, más acoplado, todos me dieron la confianza, la verdad que no fui uno más adentro del campo”, dijo el jugador de Locomotive.

Sin embargo, el buen momento que pasó este sábado el mexicano sobre la cancha del Souhtwest University Park, no hubiera sido posible sin la salida por lesión de Derek Gebhard en los minutos finales del primer tiempo.

“Hoy le tocó a Derek salir por lesión, a nadie se le desea eso, yo de todo corazón le deseo que se recupere lo más pronto y a seguir trabajando, es lo importante”, comentó Parada.

El delantero paseño Omar Salgado coincidió con el autor de los dos goles y dijo que el partido cambió con la entrada de Edson.

“Sí, sí, definitivamente cambió el partido en lo que salió Derek, digo, nunca queremos que se lesione un compañero, pero entró Edson e hizo lo mejor que pudo y, bueno, metió dos goles, así que muy contentos.”

El entrenador Mark Lowry, además de manifestar su alegría por el primer triunfo al frente de la máquina paseña, elogió el trabajo de Edson Parada.

“Muy contento con la victoria en este partido. Hemos trabajado muy duro esta semana, muy duro, cada jugador quiere ganar por la gente, por el público, por la gente de El Paso, así que tener la victoria hoy es fantástico.

“Edson Partida es muy joven, pero tiene mucha calidad, además tiene mucho que aprender y esta semana y en este partido fue un hombre, no un muchacho, un hombre hoy, Edson Partida jugó un gran partido.”