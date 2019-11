Vibra Muñoz

El gol del futbolista juarense Santiago Muñoz contra Japón en los octavos de final fue elegido por aficionados a través de una encuesta realizada por la FIFA, como la mejor anotación del reciente Mundial Sub-17 ‘Brasil 2019’.

El atacante del Santos Laguna realizó el segundo tanto del equipo mexicano para asegurar el pase del Tri a los cuartos de final del torneo, pues el encuentro finalizó 2-0 a favor de la selección azteca frente a la nipona.

“Me siento muy feliz, la noticia la recibí en Juárez, cuando estaba con mi familia y compartimos alegrías con toda mi familia”, expresó el fronterizo.

Muñoz tomó el esférico en tres cuartos de cancha y lo condujo bajo la marca de dos rivales hasta los linderos del área, donde con un par de fintas desconcentró a los marcadores y sacó un derechazo cruzado, a media altura, que venció al arquero Zion Suzuki para gritar el segundo gol mexicano.

“Ya estaba cansadillo, me mandan la bola abajo y yo recepciono, me llegó el primer defensor, me lo quito hacia el centro y veo a los dos centrales muy lejos, conduzco hacia ellos y hago el recorte, una finta y en medio de los jugadores saco el disparo cruzado”, relató el gol desde su perspectiva el delantero fronterizo.

La dedicatoria de esta anotación, catalogada por el futbolista como el mejor momento de su vida, fue para sus padres, quienes acompañaron a Muñoz en su aventura en Brasil y estaban presentes en el estadio en el momento del gol.

“Tenía fe en que podía ser el ganador, ya había visto los videos (de los goles nominados) y sabía que había sido un buen gol. Para mí es un orgullo aportar mi granito de arena con la selección”, externó el jugador.

En segundo lugar se encuentra el gol que realizó el paraguayo Diego Duarte contra Argentina y en el tercer sitio el del brasileño Gabriel Verón frente a Angola. Lo que viene para el futbolista fronterizo es cambiar el chip y enfocarse de lleno en la Liguilla del Apertura 2019 de la categoría Sub-17 con Santos Laguna, pues ayer arribó a Torreón, luego de unos días de descanso.

“Hablaré con los profes (de las fuerzas básicas de Santos) y trataré de terminar el torneo de la mejor manera con la Sub-17 y si me toca aportar en la otra categoría (Sub-20) lo haría con mucho gusto”, explicó Santiago René.

Santos se enfrentará a los Xolos de Tijuana en los cuartos de final del torneo Sub-17 de la Liga MX; la ida será el jueves 28 de noviembre y la vuelta el domingo uno de diciembre.