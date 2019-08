Vibra Dimel

“Es semana de juego. He esperado todo el verano para decir eso”, señaló ayer el entrenador en jefe del equipo de futbol americano de UTEP, Dana Dimel, a unos cuantos días de que los Mineros abran la temporada 2019 ante los Huskies de Houston Baptist University en el estadio Sun Bowl.

Dimel añadió que esta es la semana donde se está a cuatro días de poner el ovoide en el tee y jugar el partido.

“Es una época emocionante del año, pero les puedo decir desde el punto de vista del entrenador que también es un momento de mucho nervio en el año”, dijo.

Pero también, en opinión de Dimel, es un momento en el que los jugadores están cansados de golpearse entre ellos mismos, pues lo han hecho durante toda la primavera y lo hicieron en el campamento de Ruidoso.

“Creo que todos están listos para jugar, pero ese entrenador que dentro de ti dice: ‘¿Ya estamos listos? ¿Hemos cruzado cada T, punteado cada I? ¿Y si hacen esto? Necesitamos cubrir esto.’ Y a veces es mejor que juegues ya”, afirmó.

En relación a una posible rotación en la posición de mariscal de campo, Dimel dejó en claro que no tiene contemplado eso y que el titular es Brandon Jones.

“Realmente no he pensado en una rotación en el mariscal de campo en este momento. Brandon (Jones) va a ser el titular y va a ser suyo al principio”.

Donde si tiene pensado hacer rotaciones es en la posición de corredor, en la que Quardraiz Wadley estaba listo para ser el titular, pero una lesión en los dedos del pie lo dejó fuera por el resto de la temporada.

“Me gusta rotar corredores. Creo que es bueno hacer que los muchachos entren en el juego porque cada uno puede aportar un ángulo diferente a la forma en que llevan la pelota y cómo atacan a la defensa. Sólo dependerá de cómo se desarrolle el juego en ese momento. Hemos hablado de eso con el entrenador (Reggie) Mitchell y de cómo planeamos usar a los corredores a partir de hoy. Eso cambiará a lo largo de la semana, pero en este momento, solo veremos cómo va el flujo del juego”, finalizó.