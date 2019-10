Vibra con el Tri

Con toda una vida involucrado con la duela, el aro y la canasta, el entrenador chihuahuense Jesús ‘Parral’ Aragón se ha convertido en los últimos años en una pieza importante del basquetbol femenil mexicano y como coach auxiliar del equipo mayor, asistió a la FIBA Women’s Americup 2019 en Puerto Rico, a inicios de mes.

De acuerdo con sus palabras, ‘El Parral’ comenzó a jugar de manera “formal” el baloncesto a los 13 años, llegó a formar parte del equipo de los Indios de la UACJ, también jugó basquetbol en Estados Unidos a nivel High School y como profesional participó durante siete años en el Circuito Mexicano de Basqutebol (Cimeba) y en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

“Me retiré y me puse a trabajar y a estudiar para ser entrenador, empecé desde abajo con las escuelas de basquetbol de los niños. Logré fundar un gimnasio en Juárez que se llama Milema”, explicó Aragón Vázquez. “Ahí tuve mi club y mi escuela”, añadió. Su capacidad para dirigir quedó demostrada y el tiempo brindó frutos, luego de terminar su certificación como entrenador en Estados Unidos, la Universidad Autónoma de Chiapas le brindó la oportunidad de dirigir a los Tucanes de la Unach en la Liga Estudiantil en 2014.

“Luego me empezaron a llamar de la Selección Nacional Sub-16, Sub-17. Estuve en las últimas dos Universiadas Mundiales en China Taipéi (2017) y en Nápoles (2019)”, comentó.

Posteriormente formó parte del cuerpo técnico del entrenador de la Selección Mexicana femenil Pedro Ramos para asistir al FIBA Centrobasket y conseguir el tercer lugar para calificar a la FIBA Women’s Americup 2019.

Lamentablemente Ramos no pudo continuar en su cargo debido a problemas de salud y el proyecto terminó bajo las órdenes del ‘Parral’ Aragón como coach asistente y Tomás Canizalez como entrenador en jefe.

El equipo mexicano buscaba calificar al Torneo Preolímpico femenil para luchar por un boleto a los Juegos Olímpicos, pero se quedó a un paso de avanzar.

Al Preolímpico asistieron los ocho mejores equipos de la Americup, México terminó en el noveno sitio luego de una derrota ante Cuba.

“Contra Cuba era el juego que nosotros creíamos que podíamos ganar, estábamos convencidos. Teníamos dos lesiones, un partido muy cerrado y perdimos por dos puntos con una canasta al final”, explicó.

A pesar de que no se logró el objetivo, para el entrenador parralense fue una grata experiencia asistir a esta competencia con la Selección Mexicana femenil mayor.

“Es la primera vez que viajo a un torneo como la Americup y fue una experiencia muy bonita, siempre escuchar el himno nacional en otro país se llena uno de satisfacción. Es una experiencia muy padre”, expresó.

Ahora el coach chihuahuense se enfocará en trabajar con el equipo mexicano para encarar nuevos retos internacionales, aunque admitió que ha recibido ofertas en varios países para dirigir profesionalmente como Chile y Qatar.

“He tenido ofrecimientos, pero los estoy estudiando. Ha sido un año complicado y con mucho trabajo, quiero descansar y pensar bien lo que viene”, dijo.