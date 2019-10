Vettel y Ferrari marcan el paso

Ciudad de México.- Ferrari exhibió la potencia que le tiene como favorito para ganar el Gran Premio de México.

Pero Max Verstappen, el ganador de las últimas dos ediciones de la carrera, no quedó lejos.

El alemán Sebastian Vettel registró la vuelta más rápida en la sesión de práctica de ayer gracias a que su Ferrari cubrió a gran velocidad la recta larga del Autódromo Hermanos Rodríguez en la altura de la Ciudad de México.

Verstappen, de Red Bull, tuvo un desempeño excepcional en las curvas lentas de la pista –sectores a los que Vettel llama las “partes sinuosas”– y se quedó a sólo 15 centésimas, ubicándose entre Vettel y el Charles LeClerc, con el otro Ferrari.

Sin embargo, ser más rápido en las curvas cerradas podría no ser gran ventaja durante la clasificación o la carrera si el motor Honda de Red Bull es incapaz de imponerse a la superioridad de la potencia de Ferrari en el tramo más cómodo del circuito.

Vettel y Verstappen largaron 1-2 en 2017, y Verstappen salió triunfante. Los Red Bulls también dominaron en 2018, llevándose un segundo triunfo consecutivo. Pero Verstappen ha minimizado sus posibilidades de conseguir una tercera victoria este año.

Lo anterior debido a la gran racha de Ferrari, que ha conseguido cinco poles consecutivas y tres victorias en ese lapso. Mercedes ganó las anteriores dos carreras en Rusia y Japón.

Lewis Hamilton, el piloto de Mercedes que puede conquistar el sexto título de su carrera este fin de semana, lideró durante la sesión matinal, pero se rezagó por la tarde.

Hamilton podría sentenciar el título mañana si acaba con una ventaja de 14 puntos sobre su compañero Valtteri Bottas, el único piloto con opciones matemáticas de darle alcance. Bottas, victorioso en Japón hace dos semanas, superó a Hamilton al quedar cuarto en la práctica vespertina.

Un sexto título dejaría a Hamilton a uno de igualar el récord de siete ganados por Michael Schumacher. El británico aseguró los campeonatos de 2017 y 2018 en la Ciudad de México, pese a pálidas actuaciones. Apenas cuenta con una victoria en cuatro carreras en la capital mexicana, sin subirse al podio desde 2016.



La F1 debe cuidar el medio ambiente: Hamilton

La Fórmula Uno viaja por todas partes del mundo, y su impacto en el medio ambiente es considerable.

Escuderías, pilotos y aficionados tienen que trasladarse a 21 carreras, cargando toneladas de mercancía. Los monoplazas usan y desechan cientos neumáticos durante la temporada. Y pese al uso de motores híbridos, el campeonato incrementó este año el volumen de combustible que se puede consumir por carrera.

Ello no ha sido impedimento para el campeón vigente Lewis Hamilton. En sus redes sociales, el piloto británico no se cansa de lanzar advertencias sobre el calentamiento global. También clama por cambios en la agricultura y dieta y la reducción de materiales contaminantes.

La rueda de prensa de los pilotos el jueves en el Gran Premio de México, una carrera que se disputa en una ciudad con una población de 22 millones que vive asfixiada por el smog, giró en numerosas preguntas sobre los pronunciamientos de Hamilton por la contaminación, el respaldo que recibió de sus rivales y si resulta ser una hipocresía al considerar el entorno en el que ellos compiten.

Hamilton dio alas al tema con un mensaje en Instagram, aireando su frustración por los cultivos comerciales a gran escala, la deforestación, los viajes en avión y las dietas de los consumidores. Pidió a sus seguidores que sigan su ejemplo y sean vegetarianos.

“Es mi plataforma y todos tenemos una voz”, dijo Hamilton. “No es la más fácil, desde luego, porque viajamos alrededor del mundo para carreras de autos. No significa que no debamos tener miedo en pro de un cambio positivo. Siempre trato de fijarme en situaciones en las que pueda tener un impacto”.

Hamilton dijo que conduce un coche eléctrico donde reside y que vendió su jet y parte de su flotilla de automóviles. También mencionó que viaja menos y ha restringido la cantidad de productos que ordena para ser entregados en su oficina y casa. Y le ha pedido al diseñador Tommy Hilfiger, un amigo y socio de negocios, que su ropa tenga tela sustentable.

“No permito que nadie en mi oficina o en mi casa compre algo con plástico. Quiero que todo sea reciclable, del desodorante al cepillo de dientes. Todo ese tipo de cosas. Trato de hacer el mayor cambio posible en mi entorno personal”, dijo Hamilton. “Busco alcanzar la neutralidad de carbono al fin de año”.

Sebastian Vettel, su rival de Ferrari, dijo que apoya las iniciativas de Hamilton, aunque reconoció que a los pilotos de la F1 probablemente no se les tome muy en serio sobre el tema.

“Es muy difícil que se nos pueda entender”, dijo el alemán Vettel al recordar el calendario global de carreras que deben cumplir. “Siento que la Fórmula Uno debe hacer un mayor esfuerzo. Es una plataforma mundial. Debemos mandar un mensaje más fuerte sobre el asunto”.