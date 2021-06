Vestirá Érick Landeros de borrego

Cortesía

El receptor chihuahuense Érick Landeros Castillo formará parte de los Borregos del Tec de Monterrey a partir de la próxima temporada, pues recibió una beca por parte de esa institución.

Landeros, quien en Chihuahua jugó para el club Broncos, estará bajo las órdenes de Carlos Altamirano, entrenador en jefe de los “lanudos” regiomontanos.

“Estoy contento por la invitación y la beca que el Tec de Monterrey campus Monterrey me ofrece para estudiar y jugar. Me invitaron a jugar en el equipo de Liga Mayor, me tengo que presentar el lunes 21 de este mes”, comentó Landeros.

Érick es hijo de Federico Landeros Rodríguez, entrenador de Broncos, y nieto de Federico Landeros Galina, quien fuese por muchos años el entrenador en jefe de las Águilas de la UACH.

Desde los 10 años comenzó Érick sus andanzas en los emparrillados, atraído por el legado familiar.

“Empecé a jugar futbol americano porque mi papá siempre estaba en ese medio y yo quería vivirlo. Para mí es una forma de vida que disfruto, es una llave para mi futuro y me ayuda en mis relaciones de vida”, comentó el receptor.

Landeros Castillo ha podido ser campeón en varis categorías infantiles y juveniles a nivel local y estatal, pero el futbol americano le ha dejado cosas aún más importantes.

“He aprendido de las experiencias internacionales y nacionales, me enseña lecciones para mi madurez y me deja grandes amigos”, concluyó.

Erick Landeros Castillo

Edad: 17 años

Fecha de nacimiento: 11 de septiembre de 2003

Estatura: 1.76 m

Peso: 73 kg

Posición: Receptor abierto

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chih.

Equipo de futbol americano: “Broncos Club” de Chihuahua

Experiencia deportiva

-Temporada 2015 Campeón Estatal categoría Peewee

-Temporada 2017 Campeón Estatal categoría Midget

-Torneo Score Bowl Series 2017 Subcampeón Broncos categoría U16

Estadio Gaspar Mass de la UANL, Monterrey, Nuevo León

-Torneo Interbachilleres 2018 Campeón con Búhos Cobach 8

-Temporada 2018 Campeón Estatal categoría Juvenil Menor

-VI Torneo PingsKing 2018 en San Antonio, subcampeón con Broncos (equipos de Canadá, San Antonio y Dallas)

-International Bowl 2018 en Arlington

-VII Torneo PigsKing 2019 en San Antonio, tercer lugar con Broncos