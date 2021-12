Verstappen no considera a Checo como otro segundo piloto

Guadalajara— Max Verstappen sigue disfrutando de su primer campeonato de la Fórmula Uno, pero tiene claro que para 2022, cuando comience una nueva era en la máxima categoría, tendrá que empezar desde cero y con las mismas oportunidades con Sergio Pérez.

El neerlandés, quien no ha parado en elogios y agradecimientos al mexicano por su aporte para conseguir el título mundial, no considera a Checo como otro segundo piloto en Red Bull.

"No me gusta decirlo de esa manera (Pérez es el mejor segundo piloto). Al final, tenemos las mismas oportunidades. Hay que ser respetado, claro, pero yo no quiero que me favorezcan. No creo que lo necesite y al final no es bueno para el equipo si es así todo el tiempo", dijo Verstappen a "Ziggo Sport".

"Por supuesto que ahora soy campeón del mundo, pero el año que viene tendré que empezar de nuevo".

En su primer año en Red Bull, Checo Pérez hizo 190 puntos para registrar su mejor temporada en la Fórmula Uno en 11 años de carrera. Con ese registro, el tapatío superó las 168 unidades de Verstappen, en 2017, y las 105 de Alex Albon, en 2020, cuando fueron el piloto dos del toro rojo.