Verano movido para Alex Landa

En medio de contrastes Alex Landa ya se prepara para defender su título mundial de raquetbol en México, el país que lo vio nacer pero que por otras circunstancias lo hará representando a los Estados Unidos.

El jugador chihuahuense de 34 años de edad, logró su primer campeonato mundial de singles apenas el pasado mes de diciembre en Guatemala vistiendo la playera de ‘las barras y las estrellas’ donde se ha ratificado como seleccionado nacional de aquel país desde hace tres años.

PUBLICIDAD

Y para este 2022 buscará repetir corona en la edición que celebrará la Federación Internacional de Raquetbol en San Luis Potosí el próximo mes de agosto.

“A Chihuahua y México, los llevo siempre en mi corazón porque ahí nací y es donde me enamoré de este deporte, pero mi compromiso hoy en día está con Estados Unidos, un país que me abrió las puertas y me ha apoyado al cien por ciento”, afirmó Landa.

De hecho el radicado en esta ciudad y El Paso, Texas, recibió hace unos días el reconocimiento como el Deportista del Año en esta disciplina en el vecino país.

“Me siento sumamente honrado de recibir el premio de Atleta del Año en Estados Unidos, gracias al pasado logro en el campeonato mundial en Guatemala; es un reconocimiento que no me esperaba y me fue otorgado en el reciente Nacional en el College Station en Texas donde nuevamente logré mi pase al próximo mundial a celebrarse el mes de agosto en San Luis Potosí, donde defenderemos el campeonato mundial individual y por equipos.

“Sin duda será una experiencia única jugar nuevamente un mundial pero será más especial por el hecho de ser en el propio México representando a Estados Unidos, país que me abrió las puertas y me apoyó al cien por ciento”, aseguró.

Pero eso no es todo, vendrá un candente verano para el chihuahuense ya que previamente al campeonato mundial tiene primero un gran compromiso con los World Games.

“Estos se celebrarán en Birmingham, Alabama en el mes de julio en exactamente un mes y serán mis primeros World Games y estamos enfocados al 100% en seguir demostrando el esfuerzo de día a día para nuevamente obtener un oro para Estados Unidos y Chihuahua que es mi ciudad, mi estado y nunca han dejado de apoyarme, siempre los representó con orgullo”.

Finalmente Alex Landa agregó que su camino a repetir su medalla de oro empezará oficialmente a finales de este mismo mes cuando se lleve a cabo la 4ta. edición del torneo que lleva su nombre y que lo celebra anualmente en Ciudad Juárez.

Tome nota…

-4ta. Edición Torneo Anual ‘Alex Landa’

En Ciudad Juárez, Chihuahua

Del 22 al 26 de junio 2022.

-‘World Games’

En Birmingham, Alabama

Del 7 al 17 de julio 2022.

-Campeonato Mundial IRF

En San Luis Potosí. México

Del 19 al 27 de agosto 2022.

De cerca:

Nombre: Alejandro Landa

Edad: 34 años

Fecha de Nac: 20 de marzo 1988

Lugar de Nac: Chihuahua, Chih.

Residencia: Cd. Juárez/ El Paso, TX.

Estatura: 1.73 Mts

Peso: 75 Kgs

Disciplina: Racquetbol

Modalidad: Singles y Dobles

Campeón Mundial Individual 2021

Seleccionado Nacional de EU