Venus Williams será homenajeada con una Barbie junto a otros 8 deportistas

EL SEGUNDO, California. — La tenista Venus Williams será honrada con una muñeca Barbie junto a otras ocho deportistas, como parte de un proyecto que anunció el miércoles Mattel. Las otras mujeres que serán representadas con muñecas incluyen a dos gimnastas latinoamericanas: la brasileña Rebeca Andrade y la mexicana Alexa Moreno. También están dos futbolistas: la australiana Mary Fowler y la canadiense Christine Sinclair. Las otras son la boxeadora francesa Estelle Mossely; la nadadora italiana Federica Pellegrini; la triatleta paralímpica española Susana Rodríguez; y la velocista polaca Ewa Swoboda. "En toda mi carrera, siempre me ha motivado la idea de romper las barreras y mantenerme fiel a mí misma, y la misión de Barbie no podría resonar de forma más profunda con ese tema", dijo Williams, quien ha ganado siete títulos de Grand Slam. La marca de juguetes quería destacar "el impacto del deporte para infundir confianza en uno mismo, ambición y empoderamiento en la siguiente generación", comentó Krista Berger, vicepresidenta de Mattel.