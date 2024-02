En su pie derecho tendrá algunas veces la misión de hacer volar el ovoide varias yardas para que pase en medio de los dos postes y así darle el triunfo a su equipo, o en caso de fallar, quedarse con la derrota. Es el pateador Rodolfo Ortiz Alanís, quien la semana pasada llegó a los Jefes de Ciudad Juárez. El sábado el equipo debutará en la temporada 2024 de la Liga de Futbol Americano profesional de México (LFA).

De 23 años de edad, Ortiz Alanís nació en San Luis Potosí, pero desde los dos años radica en Saltillo, Coahuila, donde las dos temporadas anteriores fue parte de los Dinos, también en la LFA.

“Esta es mi tercera temporada, no había tenido mucha oportunidad de jugar, estuve en Dinos, pero como segundo equipo, con muy pocas posibilidades, y aquí en Jefes me dieron la oportunidad de ser el titular, entonces vengo a demostrar”, declaró Ortiz entrevistado en el Estadio 20 de Noviembre, la casa de los Jefes.

“Me he sentido muy bien, la verdad me han tratado muy bien todos; el coach Yayo me ha tratado muy bien, me ha recibido muy bien junto con todos los compañeros de equipo, todos los coaches. La verdad, siento que esta es mi nueva familia, me siento muy bien aquí”, comentó el pateador, quien por primera vez está en Ciudad Juárez.

Ortiz empezó a jugar el deporte de las tackleadas a los ocho años de edad, pero cuando tenía 12 sufrió una conmoción, lo dejó y se refugió en el futbol soccer y el beisbol.

“Empecé a jugar soccer, beisbol, hasta que estaba en prepa regresé a jugar a los 15, 16 años, nada más que antes jugaba como quarterback y receptor y después ya cuando tenía 15, 16 estuve como receptor y pateador y ahora nada más pateador”.

-¿Por qué la posición de pateador?

“Porque por lo mismo de la conmoción me dijeron mis papás... si quieres jugar nada más de pateador, entonces empecé ahí, pero dije n’ombre qué fregados y también me metí de receptor, pero empecé a destacar como pateador y aquí me contrataron solamente de pateador”.

-Tu paso por el soccer, ¿te ayudó para patear el ovoide mejor?

“Fíjate que sí te ayuda un poco, pero para patear un balón de futbol soccer y uno de futbol americano es una técnica completamente diferente. Entonces como ya tenía muy bien definida la técnica del soccer, la tuve que desaprender para poder aprender esta patada, ya que en la del soccer se mete mucho el empeine y aquí se tiene que pegar con un huesito que es el más duro del pie, entonces se tiene que desaprender para aprender”.

Este sábado, los Jefes viajarán a la capital del estado para abrir la temporada contra los actuales campeones, los Caudillos de Chihuahua.

“Las rivalidades de estado siempre son las más fuertes, más importantes, y en las rivalidades todo puede pasar”, mencionó Ortiz.

Conózcalo

Nombre: Rodolfo Ortiz Alanís

Posición: Pateador

Lugar de nac.: San Luis Potosí

Fecha de nac.: 13 de diciembre del 2000

Edad: 23 años

Estatura: 1.79 m

Peso: 84 kg