Vencen Chihuahuas a Rainiers y empatan la serie

El Paso— Con un rally de siete carreras con solo dos hits en la parte alta de la décima entrada, los Chihuahuas de El Paso vencieron este martes por la noche a los Rainiers de Tacoma, 8-2, y empataron la serie a tres victorias por bando en el inicio de la temporada 2021 del beisbol de la Triple-A Oeste.

Los Chihuahuas tomaron la ventaja en el marcador1-0 con un palo de vuelta entera de Brian O’Grady en el cuarto rollo por el jardín derecho, pero los Rainiers respondieron en la parte baja del quinto episodio con un jonrón solitario de José Godoy también por el jardín derecho.

Así terminaron las nueve entradas y el juego se tuvo que decidir en un inning más.

Iván Castillo inició la décima entrada como corredor en la segunda almohadilla. Con Luis Campusano al bat, el relevista Jaime Schultz cometió un wild pitch que puso a Castillo en la antesala y luego caminó a Campusano.

Patrick Kivlehan pegó elevado al central, Castillo anotó en pisa y corre para romper el empate y Campusano avanzó a la intermedia. O’Grady recibió base por bola intencional, Nick Tanielu fue pasaporteado y la casa se llenó de Chihuahuas. Pedro Filemón también recibió cuatro bolas malas, Campusano anotó de caballito para poner la pizarra 3-1 y las bases se mantuvieron llenas.

Fue el turno de Gosuke Katoh, que pegó un rodado por la primera, pero Sam Travis le lanzó muy alta la pelota al pitcher Schultz que llegó para apoyarlo y anotaron O’Grady y Tanielu para que los paseños se fueran arriba 5-1.

La pesadilla no terminaba para los de casa, pues Michael Cantú fue caminado y la casa se volvió a llenar. Fue entonces que el alto mando de los Rainiers decidió mandar a Yohan Ramírez a la loma de los disparos en lugar de Schultz.

Ramírez fue recibido con una rola al short de Ben Ruta, que puso out en segunda a Cantú, pero anotó Florimón la sexta carrera, Katoh llegó a tercera y Ruta logró embasarse. Iván Castillo pegó sencillo al cuadro por la tercera, Jantzen Witte ya no tuvo oportunidad de sacar algún out, Katoh anotó la séptima y Ruta llegó a la segunda.

Campusano volvió al plato por segunda vez en este inning y una vez más recibió base por bolas para que la casa se volviera a llenar de Chihuahuas. Ramírez cometió un wild pitch y Ruta anotó la octava carrera para los caninos. Finalmente, Kivlehan fue dominado con un elevado al jardín izquierdo para el tercer out.

Chase Johnson fue enviado a la loma en el cierre de décimo inning, recibió dos hits y una carrera, pero pudo sacar los tres outs para que los Chihuahuas lograron su tercer triunfo de la temporada.