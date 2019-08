Vence Tri a Argentina y es líder

Lima, Perú.- El Tricolor varonil sacó la casta en los Juegos Panamericanos y con mucho carácter se metió de lleno en la pelea para avanzar a la segunda fase, luego de vencer a su similar de Argentina 2-1, triunfo que hoy lo tiene como líder del Grupo A.

Hace unos días el panorama era muy gris para el conjunto dirigido por Jaime Lozano, pues apenas sumó un punto tras empatar ante Panamá, en un encuentro donde dejó escapar la victoria en el último minuto.

El futbol que había mostrado no le auguraba un buen futuro, pero en el duelo ante la Albiceleste, los mexicanos recobraron la fe en el juego de conjunto porque a pesar de haber ganado con dos penales, en el complemento el ‘Jimmy’ Lozano mandó un planteamiento muy eficaz para salvar la falta de su capitán, Ismael Govea, quien perdió la cabeza y recibió la roja al 45’.

México se adelantó el marcador con un penal que cobró Francisco Venegas al minuto 12, en medio de la polémica y el reclamo de los argentinos.

Adolfo Gaich emparejó los cartones al 39’, luego de que los sudamericanos tomaron el control del encuentro.

Para el Tricolor no fue fácil reponerse, pero en el descanso Lozano ajustó sus piezas y a 10 minutos del final vino la revancha de Jesús Godínez, quien se reivindicó desde el manchón penal, al anotar el 2-1 y acabar así con el peso que guardaba desde el primer encuentro, cuando tuvo el penal que le habría dado la victoria al Tri y falló.

Godínez acabó con sus demonios internos y la victoria le hizo ganar confianza a este grupo que ha sido criticado y poco apoyado en esta justa, donde muchos clubes decidieron optar por la indiferencia para no prestar a sus elementos de mayor experiencia.