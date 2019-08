Vence Puebla en su aniversario al Betis

Puebla.- Puebla celebró su 75 aniversario con un triunfo por 2-0 ante Real Betis en el Estadio Cuauhtémoc.

En una tarde llena de festejos, La Franja le dio una cálida despedida al conjunto español, que esta vez sólo alineó a Andrés Guardado, como titular y durante 48 minutos.

Diego Lainez no apareció ni en la banca, debido a una dolencia en la rodilla izquierda, que incluso impidió que saliera al complemento del duelo del pasado miércoles ante Querétaro.

Puebla, que mostró a su equipo estelar desde el arranque, dominó de principio a fin al conjunto andaluz, que de esta manera cerró su visita al país.

Apenas al minuto 3’, Bryan Angulo realizó una jugada de lujo por la banda izquierda y asistió a Christian Tabó, quien sirvió para que Matías Alustiza empujara el balón a las redes para el 1-0.

Puebla no soltó la pelota y agobió al Betis, que también presumió a la mayoría de sus titulares.

Ya al 13’, Néstor Vidrio desbordó por derecha y sacó un centro que, al intentar desviar, Emerson marcó en propia puerta con la cabeza.

Puebla continuó mandando en el encuentro, pero ya no logró extender el dominio debido a las constantes fallas de Alustiza y Tabó.

El entretiempo le dio un respiro al encuentro y sirvió también para homenajear a las leyendas de la institución, entre ellos José Manuel de la Torre, Javier Hernández, Roberto Ruiz Esparza, Carlos Poblete y Manuel Lapuente, entre otros.

Ya para la segunda parte, ambos equipos hicieron múltiples cambios y el juego perdió intensidad. Pese a ellos, los locales mantuvieron el control y no cedieron en el marcador.

Con este triunfo, Puebla tuvo un festejo redondo. Mientras que el Real Betis se despidió de México.