Vence Dominicana a Panamá y queda en compás de espera

Panamá.- República Dominicana quedó dependiendo de las estadísticas y más que nada de una mano de Puerto Rico, para alcanzar la final de la Serie del Caribe de beisbol.

Pese a vencer a Panamá 5-3 con una faena altamente productiva de su receptor Wilkin Castillo y un buen relevo del panameño Paolo Espino, Dominicana y sus Estrellas Orientales tendrán que esperar un día más para saber si avanzan o no a la final de mañana.

Resulta que el equipo dominicano cerró su primera ronda con marca de 3-1 en el Grupo B, pero Panamá, con los Toros de Herrera, quedó con 2-1 y con un partido pendiente ante el eliminado Puerto Rico (0-3) para hoy. De ganar ese duelo, los panameños empatarían con los quisqueyanos. La Confederación de Beisbol Profesional del Caribe estableció que de darse este tipo de paridad se tomará en cuenta el promedio de carreras, en que extraoficialmente están igualados, y otras estadísticas aún por determinar.

Sin embargo, Dominicana pasaría automáticamente a la final si Puerto Rico, con los Cangrejeros de Santurce, derrotan a Panamá. Así de sencillo.

“Esto no se acaba, hasta que no termina (la ronda de grupos el sábado)”, admitió el piloto de las Estrellas Orientales, el ex Grandes Ligas Fernando Tatis.