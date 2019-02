Vega, explosividad pura

A pesar de sus 1.63 metros, el corredor Fabián Vega no se ‘arruga’ para meterse entre linieros mucho más altos que él y tratar de ganar yardas cada vez que le toca tener el ovoide en sus manos en un partido de futbol americano.

En este 2019, el jugador de 29 años de edad, será parte de los Centauros de Ciudad Juárez, el nuevo equipo profesional de Ciudad Juárez que forma parte de la naciente Liga de Futbol Americano México (FAM).

En relación a su estatura, y por la que lo apodan ‘Chapo’ o ‘Chapito’, el jugador nacido en la ciudad de Chihuahua ve más ventajas que desventajas cuando se trata de estar sobre el emparrillado.

“Desventajas no he tenido ninguna, realmente me he preparado y he estado al nivel de otra persona, sea de la estatura que sea, sea del peso que sea. La verdad, soy muy explosivo, entonces eso me ayuda a esconderme atrás de mis jugadores, que muchas veces son casi el doble que yo, entonces me ayuda muchas veces para con los backers poderme esconder poquito y en un instante poder explotar. En sí esa es una ventaja que yo puedo decir”, comentó Vega.

Otra ventaja de su estatura es que su centro de gravedad es demasiado bajo y eso obliga a que sea más difícil para los jugadores altos poder taclearlo porque se tienen que agachar demasiado.

“Entonces yo digo que eso para mí es una gran ventaja y la verdad nunca me he sentido en desventaja dentro del campo”, aseguró.

Vega compartió que desde que tenía tres o cuatro años unos tíos lo traían a todas partes, incluidos los partidos de futbol americano de sus primos en el ‘Tec’ de Monterrey, en Chihuahua.

“Era de que se acababan los partidos y yo me ponía sus shoulders y sus cascos, era seguirlos en su pasión, y poco a poco ahí fui creciendo”, recordó.

A los seis años le dieron la oportunidad de empezar a entrenar y jugar en un equipo, para lo cual también contó con la aprobación de su mamá, no sin antes recibir una sentencia, “te portas bien y vas y entrenas, dijo mi mamá, y así me lo gané.”

-¿Cómo te has sentido en este proyecto de Centauros?

“Muy bien, muy entusiasmado, la verdad veo al equipo muy fuerte, veo extranjeros que nos van a fortalecer mucho en diferente tipo de unidades, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Y pues ya estamos listos para que se integren tanto del futbol de El Paso, Chihuahua y Juárez.

-A un mes de que inicie la temporada, ¿cómo ves el ambiente en el equipo?

“Ya con todos los preparativos se empieza a sentir, con todo lo que se ve en las redes sociales de publicidad y todo, pues más se siente la vibra y pues yo creo que conforme se acerque más la fecha van a empezar los días sin poder dormir y las ansias de que ya se dé el kickoff inicial”.