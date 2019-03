Ve Reyes partido especial para Cufré

Guadalajara.- Para el técnico del Santos, Salvador Reyes, el choque de sus laguneros contra el Atlas, será muy especial para el timonel Leandro Cufré, quien se alzó como campeón en la Comarca siendo auxiliar técnico de Robert Dante Siboldi.

“Cufré es una persona de futbol, obviamente sabe que las oportunidades hay que ganarlas y que hay que levantar la mano. Él estará haciendo todo lo posible por levantar al Atlas, obviamente tiene un sabor especial este partido porque él perteneció a esta institución y lograron cosas importantes y puede crearle más ilusión un resultado contra nosotros”, dijo Reyes.

El DT de los Guerreros coincidió en esa institución con Cufré, de quien tuvo palabras de elogio, pues considera que es un futbolista con mucho recorrido y eso lo puede beneficiar ahora en su carrera como entrenador.

“Es un entrenador joven, está recibiendo su primera oportunidad y obviamente. Es un entrenador que ha pasado por vestidores importantes, como jugador, tuvo muy buena carrera como futbolista y obviamente toda esa experiencia se puede plasmar y transmitirla a su equipo. Creo que buscará aprovechar esta oportunidad”, agregó.

No sólo está urgido en ganar el Atlas, también la escuadra del Santos llegará con el cuchillo entre los dientes, ya que son décimos en la clasificación, y por lo pronto están fuera de la Liguilla. Una victoria metería a los de Torreón de lleno en la pelea, pues registran 15 puntos y el Pachuca que es octavo suma 17.

“Sabemos lo importante que es este compromiso, hay muy poca diferencia y el que vaya dejando escapar puntos, pues cada vez se va a ir alejando. Tenemos claro lo importante que es este compromiso, repito: si no es definitorio, muy importante para mantener el paso y estar peleando en la parte alta de la tabla”, afirmó.



Pide Leandro máxima concentración

Guadalajara.- La intención es muy clara: el Atlas buscará cortar una racha de seis derrotas al hilo esta noche contra el Santos, y sumarle a los 10 puntos que tiene registrados tras 11 fechas.

Por eso, el técnico Leandro Cufré ha pedido al plantel muchísima concentración, pues nota que los errores por falta de atención se han pagado muy caro, así lo aseguró una fuente cercana al club, quien aseguró que este es uno de los factores que más le pide el técnico en sus charlas.

Ayer los Zorros cerraron su preparación rumbo a la Jornada 12, la primera de seis finales que jugarán en esta recta última del Clausura 2019, en el que se han rezagado a la posición 15 de la clasificación.

Cufré sólo trabajó con plantel completo, debido a que los seleccionados apenas se incorporaron. El DT tiene la intención de mandar a Anderson Santamaría y a José Hernández como titulares, más allá de que no trabajaron la última semana y media con el equipo.