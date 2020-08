Ve potencial para futbol americano en la frontera

Cortesía / Edgar Zapata, comisionado de la liga de Futbol Americano de México (FAM), mencionó en la presentación de los Rarámuris

Descubrimos una gran afición en Juárez y con la llegada de Rarámuris estamos superfelices porque hay mucho apoyo de la autoridad y de empresarios, declaró Edgar Zapata, comisionado de la liga de Futbol Americano de México (FAM), luego de la presentación del nuevo equipo fronterizo el miércoles anterior.

“Creemos que podemos traer un espectáculo increíble, igual o mejor que como lo vieron en Chihuahua, que la verdad fue un parámetro a nivel nacional”, agregó Zapata en relación con el impacto que causaron los Caudillos durante las cuatro semanas que alcanzaron a jugar este año, en las que ganaron todos sus juegos.

“Nosotros estamos muy contentos, pero seguimos creciendo en el tema de ser una liga profesional nacional”, dijo Zapata. “Tenemos también un nuevo equipo para 2021 que son los Tiburones de Cancún y ya tenemos en Los Cabos, en Cancún, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Guadalajara, en Estado de México, en Ciudad de México y la idea es seguir creciendo, gradualmente, no queremos desesperarnos”.

Para la temporada 2021, que aún no tiene fecha de inicio, la FAM contará con siete equipos: Tequileros de Jalisco, Rojos de Ciudad de México, Bulldogs de Naucalpan, Tiburones de Cancún, Caudillos de Chihuahua, Rarámuris y Marlins de Los Cabos.

Lo interesante para Zapata es que descubrieron a una gran afición en Ciudad Juárez durante las dos temporadas que estuvieron en la FAM los Centauros, equipo que incluso en su primer año fue subcampeón.

Por otra parte, Zapata explicó que el modelo de negocio que se tiene en la FAM es de franquicias, es decir, hay un grupo de franquiciatarios y cada uno tiene su equipo, cada uno es dueño de su equipo.

¿Por qué se dio la salida de Centauros de Juárez de la FAM?

“Simplemente no pudimos seguir y son temas que pasan en todas las ligas profesionales del mundo, donde no pudimos seguir adelante por diferentes temas, sin embargo, agradezco todo el esfuerzo de la gente que apoyó a Centauros y que la verdad nos apoyó mucho en el inicio de la temporada, estoy agradecido y simplemente no se pudo, no se pudo continuar”.

Zapata también aclaró que no se proclamó a ningún equipo ganador de la temporada 2020 después de de cancelarla definitivamente, pues considera que los campeonatos se ganan sobre el emparrillado.

“El futbol americano, como cualquier deporte, se gana en el campo, Caudillos iba invicto, pero había muy buenos juegos también entre Bulldogs y Tequileros, los mismos Rojos dieron buenos partidos, entonces al final yo lo tengo muy claro, en cualquier deporte se gana en la cancha, entonces no hay ningún campeón, lo que queremos hacer es premiar a los mejores jugadores y lo vamos a hacer en octubre”.