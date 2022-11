Ve Polonia a Arabia Saudita como un gran reto

Doha— La presión y los cuestionamientos comienzan a atosigar a la Selección de Polonia rumbo a su partido ante Arabia Saudita, mañana en el Mundial de Qatar 2022, luego del 0-0 con México.

Czeslaw Michniewicz, entrenador del representativo polaco, aseguró que el grupo está unido y espera al conjunto saudí igual de peligroso que ante Argentina.

"Tuvimos esta conversación después del juego, no pasó nada, no deberíamos crear una segunda realidad, la atmósfera era buena, hemos creado una buena atmósfera al interior", lanzó Michniewicz este viernes en conferencia.

"Será un gran reto pero ya después del partido ante Argentina sabes cómo juega pero no creo que vaya a cambiar salvo por los lesionados".

El entrenador dejó claro que no hay pánico en la Selección de Polonia ante las necesidades de ganar este sábado para seguir con opciones de avanzar a Octavos.

"Un evento no cambia nuestra filosofía, los entrenamientos, y recibimos información pero no es que nos cambie todo por un partido", apuntó.

"Después del penalti tuvimos otras opciones, cambiamos el parado, tuvimos otro delantero y pudimos ganar, no estamos en pánico. Evalúen mi trabajo, lo que hago con los jugadores, no tenemos problemas, espero que podamos estar más tiempo, no voy a responder estas preguntas salvo que estén interesados en algún punto, estamos en un gran escenario, en varias Copas no participamos y ahora estamos aquí".

Por su parte, el defensa Jan Bednarek comentó que Robert Lewandowski trabaja a tope para llevar lejos a Polonia en este Mundial más allá del penalti que falló ante el Tri.

"Él está trabajando lo mejor posible, estoy seguro que mañana nos va a guiar, no sé si va a anotar pero lo más importante es el equipo", apuntó.