Ve 'Dibu' a Messi mejor que en la Copa América ganada

Doha— Lionel Messi dio un paso adelante en su futbol en este Mundial, así lo expresó su compañero Emiliano Martínez en la víspera de la Final contra Francia.

El "Dibu" reconoció que esa versión de Leo llena de espíritu al equipo que mañana buscará ganar la Copa del Mundo, esa que consiguió por última vez en 1986.

"Lo veo feliz como todo argentino, vi un gran Leo en la Copa América, de lo mejor que vi en mi vida en la Copa América, pero en este Mundial siento que dio un paso adelante de esa Copa América, mucho mejor físicamente y futbolísticamente, era difícil superar al Messi de la Copa América, lo veo bien y eso nos genera mucha energía al equipo teniendo al mejor con alegría", expresó el portero de la Albiceleste.

El "Dibu" entiende que el vigente campeón del mundo sea favorito, pero insistió en que Argentina tiene un plus por un jugador como Lionel.

"Cuando fuimos a la Copa América Brasil era favorito y hoy en día pueden decir que Francia, tenemos la ventaja de tener al mejor jugador del mundo.

"No nos gusta que digan que el otro equipo es un poco más favorito, pero no nos sentimos inferior o superior a nadie", expresó.

Las claves ante Francia

Emiliano Martínez, portero de la Selección de Argentina, destacó las que a su gusto son las claves del enfrentamiento ante Francia en la Final de la Copa del Mundo.

"La necesidad de ganar te puede llegar a jugar en contra, tener cabeza fría los primeros minutos del partido, no hacer cosas que no haces normalmente, jugar como venimos jugando, y con la necesidad del control del partido, nulificar las contras de ellos que son muy rápidos y te meten debajo del arco en 10 segundos, pero cabeza fría de saber que es un partido de futbol", comentó.

Reflexiona 'Dibu' sobre sacrificios

Emiliano Martínez rememoró el camino futbolístico para llegar hasta Lusail este 18 de diciembre, sede de la Final de la Copa del Mundo Qatar 2022.

"Es difícil realmente no pensar en lo que te costó llegar, sería mentira no decir que se pasa por la cabeza. Soy un luchador, luché toda mi vida, desde los 12 años que me fui solo a Independiente, a los 17 me fui a jugar al Arsenal, hasta los 27 años allá en Argentina no me conocían como yo quería o me merecía, muy chico me fui de Independiente, necesitaba ayudar a mi familia económicamente, dijeron que tenía que subir al tren para ayudar a mi familia y lo hice sin pensar por más que quisiera debutar en Independiente.

"Ahora tener todo el pueblo argentino defendiéndome atrás del arco en una Final de la Copa del Mundo, obviamente las emociones van a estar, pero soy frío mentalmente y cuando empiece el partido sólo me enfoco en ganar el partido y atajarle las pelotas al rival. No se van los humos cuando las cosas van bien y no me hundo cuando van mal", sentenció.