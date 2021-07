Ve Checo un futuro junto a Red Bull

Guadalajara— El futuro pinta bien para Sergio Pérez con Red Bull.

Desde el Hungaroring, sede del Gran Premio de Hungría, el piloto mexicano adelantó que las pláticas para su renovación con el equipo austriaco van avanzadas.

"Hemos ya avanzado bastante, la verdad que el equipo está contento con mi trabajo, yo estoy contento con el equipo y vemos un futuro juntos. Era cuestión de tiempo, pero los dos queremos continuar", dijo Checo Pérez en conferencia de prensa organizada por la Escudería Telmex.

Si bien ya dejó ver que esas pláticas para su continuidad ya comenzaron, el tapatío también no cree que el resultado de este domingo en Hungría influya en esas negociaciones.

"Al final, una carrera no te hace diferencia en la Fórmula Uno, especialmente cuando ya llevas 10 con un equipo. Saben de lo que soy capaz, saben lo que he traído al equipo, no creo que haga ninguna diferencia" aseguró el piloto que firmó con la escudería de toro por un año.

Los pilotos de la Fórmula Uno llegaron hoy a Budapest y en las ruedas de prensa previas al comienzo de las actividades, Pérez apuntó que para el Gran Premio de Bélgica, siguiente carrera tras el receso, se pudiera conocer su futuro.

"Obviamente, cuanto antes conozca mi futuro es mejor, pero estoy en una posición muy cómoda dentro del equipo, dentro de mi futuro, así que no hay nada de qué preocuparse. Creo que para Bélgica ya sabré mi futuro", comentó el de Guadalajara.

Checo Pérez está en la quinta posición del campeonato con 104 puntos.