Vargas vuelve a casa como rival

Un nuevo regreso de un futbolista que emigró de esta frontera para cumplir su sueño se dará mañana en la final de la Copa MX.

Luego de que Luis Montes volviera hace unas semanas con el equipo de León, Carlos Vargas, futbolista del Club América, regresará a Juárez para jugar su primer partido como futbolista profesional en el Estadio Olímpico Benito Juárez, con la posibilidad de conseguir su segundo título oficial de su carrera en su ciudad natal.

“Me siento feliz, ansioso y tranquilo de saber que tengo la oportunidad de disputar una final más en mi carrera profesional”, dijo el defensa central de las Águilas del América sobre el partido por el título contra Bravos FC Juárez.

La sede del cotejo hizo recordar a Vargas las ocasiones en las que asistía con su familia al ‘Coloso de El Chamizal’ para ver los partidos del extinto Club de Futbol Indios.

“Son muchos momentos que recuerdo, como cuando iba a ver todos los partidos de Indios con mi familia, momentos únicos donde jamás imaginé llegar a jugar en esa cancha, donde yo veía a grandes ídolos de Indios desde que estaban en el Ascenso y ahora estaré ahí presente y podré recordar todos esos momentos tan lindos que se vive por la pasión al fútbol en Juárez”, declaró.

Vargas reconoció que será algo ‘raro’ jugar como ‘rival’ de la afición de su ciudad natal, pues el torneo de Copa anterior enfrentó a los Bravos en la fase de Octavos de Final, pero en el Estadio Azteca.

“Es una sensación linda. Ahora me toca ir a mi ciudad con la gente que es muy apasionada y apoya mucho a Bravos, así que es algo lindo, aunque también raro porque ahora me toca estar del otro lado”, mencionó.

Sin embargo, está emocionado porque su familia y amigos podrán observarlo jugar como profesional en esta frontera.

“Mi familia y amigos deseaban que se diera esta final. La verdad es lindo volver y ahora ahí estarán muchas personas que me conocieron desde chico y me verán jugar en esa cancha, es mucho el orgullo que puedo sentir de saber que estarán ahí presentes”, expresó.

Carlos espera un gran recibimiento de parte de la afición local.

“Juárez siempre ha tenido mucha afición. Es lindo ver a la ciudad unida por un deporte, es algo que jamás olvidaré, cuando yo formaba parte de esa gran unión por una pasión. Será un recibimiento enorme y la gente estará metida, como siempre lo ha sido”, dijo el jugador azulcrema.

Admitió que le costó trabajo adaptarse al cambio que conllevó su transferencia al Club América, pero aseguró que con el paso del tiempo se ha sentido mucho mejor en la institución.