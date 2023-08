Vaqueros visitan a Seattle

Los Vaqueros de Dallas visitan esta noche a los Halcones Marinos de Seattle en el Lumen Field en el segundo de sus tres juegos de pretemporada. Este duelo se destaca por una mirada más profunda a los destacados de la pretemporada y algunas batallas de posición clave.

La mayoría de los titulares de los Vaqueros, incluido el mariscal de campo Dak Prescott, estarán fuera contra los Halcones Marinos. La mayoría de los titulares de Seattle, incluido el mariscal de campo Geno Smith, observaron desde la banca durante el juego de exhibición de la semana pasada. Smith volverá a estar fuera hoy contra Dallas y jugará Drew Lock.

PUBLICIDAD

La espera continúa para ver si el primer equipo de Seattle puede continuar donde lo dejaron la temporada pasada. Pero para Smith, no parece que quiera esperar.

“Sí, me gustaría jugar contra los Vaqueros”, dijo Smith. “Me encantaría jugar. Cada vez que tengo la oportunidad de salir con mis muchachos, siempre es una gran oportunidad. Me encanta el juego. Me encanta jugar. Estoy deseando que llegue, no puedo esperar para salir”.

Sin embargo, esta pretemporada es una excelente oportunidad para ver las competencias de centro titular, apoyador externo y esquinero.

Además, es la oportunidad de ver más magia de novatos.

El receptor de primera ronda Jaxon Smith-Njigba, el corredor de segunda ronda Zach Charbonnet y el receptor abierto no reclutado Jake Bobo tuvieron buenas actuaciones ofensivas en sus debuts en la pretemporada de la NFL.

Smith-Njigba atrapó tres de sus cuatro pases para 25 yardas, mientras que Charbonnet tomó cuatro acarreos para 14 yardas con un acarreo largo de nueve. Jake Bobo también demostró ser productivo, liderando a Seattle con tres recepciones para 55 yardas y una anotación.

En defensa, estén atentos para ver si los novatos de Seattle pueden continuar con su juego disruptivo. El apoyador externo de segunda ronda Derick Hall, el liniero defensivo de quinta ronda Mike Morris, el profundo de sexta ronda Jerrick Reed II y el esquinero no reclutado Lance Boykin.

Los muchos aspirantes a la lista de Seattle intentan ganarse su lugar antes del martes 29 de agosto, cuando cada equipo de la NFL debe reducir su lista a no más de 53 jugadores. Luego comenzará a formarse el equipo de práctica de 16 jugadores de Dallas.

Para hoy

Dallas en Seattle

Lumen Field, Seattle, Washington

8 pm / NFLN, 44.1