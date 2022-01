Vaqueros, por triunfo ante Águilas

Filadelfia.- No habrá mucho ímpetu competitivo en Filadelfia ahora que las Águilas reciban a los Vaqueros de Dallas.

Greg Ward, el receptor abierto de las Águilas, catalogó el partido como “la rivalidad más grande en el futbol”, aunque hablar de rivalidad cambió en la última semana de la temporada regular, cuando ambos equipos se dirigen a playoffs.

Los Vaqueros (11-5), campeones del Este de la Conferencia Nacional, necesitan ganar y lograr escalar del cuarto al segundo sembrado. Las Águilas (9-7) no podrán llegar más alto que el sexto sembrado.

No se sabe qué tanto estarán dispuestos a arriesgar a sus titulares clave el entrenador de Dallas, Mike McCarthy, y el de las Águilas, Nick Sirianni. McCarthy comentó que sus titulares jugarán y su equipo se enfocará en ganar.

Sirianni desvió la pregunta acerca de utilizar a sus titulares al inicio de la semana, diciendo que no lo ha decidido. El lunes, las Águilas colocaron a 12 jugadores en la reserva de Covid y todos son elegibles para salir de ella antes del partido; el equipo también podría ocupar esos lugares con jugadores del equipo de práctica.

Los Vaqueros vienen de una decepcionante derrota en casa ante Arizona y podrían sentir la necesidad de recuperar el ímpetu de cara a la postemporada.

“Existen ligeras probabilidades de poder escalar, así que queremos asegurarnos de encargarnos de eso, terminar el partido y estar seguros de jugar con ganas”, comentó McCarthy.

El destacado y novato receptor abierto de las Águilas, DeVonta Smith, quiere jugar. Las Águilas han ganado cuatro partidos seguidos y cinco de sus últimos seis.

“Siento la necesidad de estar allí. Creo que todo el equipo necesita estar allí y mantener el ímpetu”, comentó Smith, quien está a 37 yardas de empatar las 921 yardas de recepciones que logró DeSean Jackson cuando fue novato.

“Todos vamos en la dirección correcta, así que hay que seguir ganando impulso. Tenemos otra semana para afinar los pequeños detalles y eso significa mucho”.

Limitados a 48

Sin embargo, al decir que los Vaqueros podrían jugar para ganar el partido, McCarthy no descarta la idea de que los titulares no participen, aunque el resultado estaría en duda. No obstante, rápidamente señaló que la diferencia entre la pretemporada y la temporada regular es cuando las alineaciones de 48 jugadores pueden participar el día del partido, pero ahora son casi la mitad de la alineación de verano.

“Cuando inicia el partido y uno empieza a sacar jugadores, estresa a los otros jugadores que particularmente no han jugado, eso no ha sucedido en muchas posiciones”, comentó McCarthy. “Uno tiene que ser consciente de eso. Estoy hablando de los equipos especiales y los demás. Destinamos mucho tiempo en los reportes de posible tiempo de juego para cada jugada y cada jugador”.

¿Un afecto difícil?

Jalen Reagor, receptor de las Águilas y quien fue seleccionado en la primera ronda del Draft del 2020, ha sido objeto del desprecio de los fanáticos casi desde que fue seleccionado un lugar antes del receptor Justin Jefferson de los Vikingos, quien estableció récords.

Reagor ha sido abucheado implacablemente, pero hace dos semanas, cuando regresó 39 yardas un despeje en contra de los Gigantes, recibió una enorme ovación –en parte, posiblemente de manera sarcástica–, aunque los abucheos se mezclaron con las aclamaciones.

“Honestamente, fue divertido”, dijo Reagor.

Agregó que el ala defensivo Derek Barnett, quien usualmente ha sido criticado porque no ha tenido un buen desempeño y fue seleccionado en la primera ronda del Draft del 2017, le comentó: “hay que aceptar ese tipo de cosas, porque eso demuestra que están poniendo atención. Es como decir que si el entrenador deja de gritarte y deja de entrenarte, entonces debes preocuparte”.

Se solicitan intercepciones

Dallas está empatado con Indianapolis en el liderato de la NFL en intercepciones con 33, aunque la defensa ha tenido problemas para impactar el partido sin ellas.

Los Vaqueros han perdido los tres últimos partidos, en los que no han forzado la pérdida del balón, en cuatro partidos en total. Permitieron promedios de 30 puntos y 438 yardas en esas tres derrotas, incluyendo a Arizona.

“No estoy tratando de dar excusas sobre si es una pérdida de la posesión del balón o no”, comentó el novato apoyador Micah Parsons. “Hay muchas jugadas en ese partido en donde pudimos haber estado en una mejor posición. Nos derrotamos a nosotros mismos. Cuando jugamos de manera disciplinada y dejamos que el señalamiento de jugadas sea como tal y nos alineamos en cada jugada, podemos jugar contra todo el mundo”.

Parsons ingresó el miércoles a la reserva de Covid-19 y su estatus para el partido de este sábado por la noche es incierto.

Hace lo que puede

Después de que el Covid-19 arrasó con el vestidor de Filadelfia, le preguntaron al mariscal Jalen Hurts qué hace para mantenerse fuera de esa lista.

“Definitivamente, estoy tratando de lograrlo. Obviamente, es difícil de superar, tomando en cuenta lo rápido que se propaga y las diferentes cosas que pasan con eso. Si me contagio, sé que enfermaré tratando de hacer lo correcto, con la intención adecuada y tomando las precauciones apropiadas”, dijo Hurts.

Tome nota

Dallas (11-5) en Filadelfia (9-7)

Hoy, 6:15 pm, / 7.1, ESPN

Línea: Vaqueros por 7, de acuerdo a FanDuel SportsBook

Contra la línea: Vaqueros 12-4; Águilas 8-7-1

Récord en la serie: Vaqueros lideran 71-54

Último duelo: Vaqueros derrotaron a las Águilas 41-21 el 27 de sept. de 2021

Semana pasada: Vaqueros perdieron con Arizona 25-22; Águilas derrotaron a Washington 20-16

Ofensiva de Vaqueros: general (2), acarreo (10), pase (3), anotación (1)

Defensiva de Vaqueros: general (19), acarreo (15), pase (24), anotación (7)

Ofensiva de Águilas: general (14), acarreo (1), pase (22), anotación (12)

Defensiva de Águilas: general (7), acarreo (7), pase (11), anotación (E-8)