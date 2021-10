Vaqueros, por primer triunfo vs Pats de Belichick

Foxborough, Mass.– En esta semana, Ezekiel Elliott no tendrá que pensar mucho acerca de lo que más recuerda sobre la última visita que le hizo Dallas a Nueva Inglaterra en el 2019.

“Fue como un huracán”, recordó Elliott sobre el partido que se jugó con lluvia y viento, que incluyó temperaturas que bajaron hasta los 30 grados. “Guardé una toalla grande de playa en mis pantalones para mantener secas mis manos. Recuerdo haber usado cinco o seis pares de guantes”.

Ese día, Nueva Inglaterra logró una victoria por marcador de 13-9 en un enfrentamiento entre la defensa de los Patriotas, que ocupaba el primer lugar, y una ofensiva de los Vaqueros, que también estaba en la cima del ranking, y que le impidió a Dallas lograr una anotación por primera vez en esa temporada.

Fue el inicio de una racha perdedora de tres partidos para los Vaqueros, quienes perdieron cuatro de sus últimos seis en su trayecto en el que no lograron llegar a los playoffs, con un récord de 8-8.

Nueva Inglaterra terminó con una marca de 12-4, pero fueron eliminados en la ronda de los comodines en lo que fue el último partido de Tom Brady con los Patriotas.

Dos años más tarde, mucho de eso ha cambiado.

Además de que Brady salió del equipo, Nueva Inglaterra (2-3) también está en una posición desconocida como no favorito mientras trata de evitar su primer récord inicial de 0-4 en casa, bajo la dirección de Bill Belichick.

Los Vaqueros (4-1) en esta ocasión cuentan con una ofensiva que ocupa el segundo lugar en la NFL, están armados con el rejuvenecido Dak Prescott y se ven equipados como nunca para derrotar a los Patriotas por primera vez durante la era Belichick.

Dont’a Hightower, apoyador de los Patriotas, comentó que los tres pilares de su defensa tienen que ser contacto físico, ir tras el mariscal y frenarlo. Esas tres cosas ocurrirán con desafíos adicionales en esta semana como contrincantes de la gran línea ofensiva de los Vaqueros, un mariscal como Prescott que realiza uno de los lanzamientos más rápidos de la Liga y un doble ataque con los corredores de poder Elliott y Tony Pollard.

Hightower comentó que no ha visto ninguna duda en Prescott después de recuperarse de la lesión en el tobillo que sufrió la temporada pasada.

“Creo que él va a hacer lo que sea”, dijo Hightower. “Si necesita correr para lograr una primera oportunidad para anotar, creo que lo va a hacer. Pienso que es muy confiable en su posición y su manera de jugar lo demuestra definitivamente”.

Nueva Inglaterra ha ganado los últimos seis enfrentamientos en total; la última victoria de Dallas en la serie fue en 1996. Los Vaqueros no han ganado en Nueva Inglaterra desde 1987.

Dejando a un lado el récord, el entrenador de Dallas, Mike McCarthy, espera enfrentar a otro equipo de los Patriotas que está bien preparado.

“No hay golpes cuando uno juega contra ellos”, comentó McCarthy, quien tiene una marca de 1-3 contra Belichick. “Ese es un estilo de juego que nuestros muchachos van a adoptar, aunque ellos hacen un excelente trabajo al tratar de enfocarse en las cosas que uno hace mejor”.

El confiable Gregory

El ala defensiva de Dallas Randy Gregory ha logrado la mejor racha en tres partidos en su carrera, que ha tenido altibajos, con cuatro presiones al mariscal en cada uno de los tres últimos partidos, de acuerdo con Sportradar. Su mejor total anterior en tres partidos fue de 10. Las dos capturas que logró ocurrieron en el segundo de tres partidos.

Aunque Gregory está detrás de un novato de Dallas en cuanto a capturas –Micah Parsons encabeza el equipo con 2 ½– y está empatado con Osa Odighizuwa, quien fue seleccionado en el Draft del 2021, su impacto es claro con los Vaqueros, que están esperando a que regrese su bien remunerado acosador del mariscal DeMarcus Lawrence, después de haberse fracturado un pie.

Esta es la tercera ocasión en las siete temporadas de Gregory que ha estado disponible desde el inicio de la temporada. La suspensión que le impusieron por abuso de sustancias lo dejó fuera en cuatro ocasiones. Y es la primera vez que ha jugado cinco partidos sin fallar ni una vez debido a las lesiones.

“En lo que se refiere a mi confianza, creo que está justamente donde debe estar”, comentó Gregory, quien se ha estado atendiendo una rodilla lastimada entre cada partido.

“Creo que hay partes de mi desempeño en las que debo trabajar. También hay algunas partes de mi cuerpo que no están bien. Pero realmente no me sorprende mi actuación en el campo. Creo que voy avanzando”.

Dallas y las 201

Los Vaqueros promediaron 201 yardas de acarreos por partido durante tres semanas antes de derrotar a los Gigantes por marcador de 44-20. Ellos lograron ese número exacto en contra de Nueva York, mientras que Elliott logró partidos consecutivos de 100 yardas por primera vez desde que consiguió tres en el 2019.

Dallas ocupa el segundo lugar en la NFL en acarreos con 173 yardas por partido después de lograr sólo 60 en el partido inaugural, que fue una derrota por marcador de 31-29 ante Tampa Bay, el campeón del Supertazón, cuando Prescott lanzó para 403 yardas.

“En la línea ofensiva ellos tienen jugadores para atacar en el frente”, comentó Elliott, quien ocupa el tercer sitio en la NFL con 452 yardas y un promedio de 5.3 yardas por acarreo, siendo el mejor de cinco partidos en la carrera de este dos veces campeón de acarreos. “También hay receptores que atacan a los corredores defensivos. Todos hacen lo que les corresponde y nosotros vamos a recibir los beneficios”.

Pateador

Nick Folk, el pateador de los Patriotas, empezó la semana faltándole un gol de campo para convertirse en el trigésimo quinto jugador en la historia de la NFL en llegar a los 300 en su carrera. Él podría ser el quinto pateador activo en lograr esa hazaña, uniéndose a Robie Gould con 403, Mason Crosby con 355, Matt Prater con 329 y Justin Tucker con 302.

Tome nota

Dallas (4-1) en N. Inglaterra (2-3)

Hoy, 2:25 p.m. / 4.1

Línea inicial: Vaqueros por 3 1/2, de acuerdo con FanDuel SportsBook

Contra la línea: Vaqueros 5-0; Patriotas 2-3

Récord en la serie: Vaqueros lideran 7-6

Último duelo: Patriotas derrotaron a Vaqueros 13-9 el 24 de Nov. de 2019 en Foxborough, Massachusetts

Semana pasada: Vaqueros vencieron a Gigantes 44-20; Patriotas superaron a Texanos 25-22

Ofensiva de Vaqueros: general (2), acarreo (2), pase (11), anotación (2)

Defensiva de Vaqueros: general (25), acarreo (5), pase (31), anotación (E-14)

Ofensiva de Patriotas: general (26), acarreo (27), pase (20), anotación (26)

Defensiva de Patriotas: general (5), acarreo (15), pase (5), anotación (5)