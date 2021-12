Vaqueros, con la mira en el Este ante Washington

Arlington.- La última vez que los Vaqueros de Dallas jugaron un domingo en horario estelar, tuvieron que encontrar la manera de hacerlo sin Dak Prescott. Ahora, necesitan encontrar la manera de que regrese su destacado mariscal a lo que estaba haciendo antes de lesionarse una pantorrilla y mantenerse fuera de la victoria que lograron sobre Minnesota.

Los Vaqueros (10-4) tienen tres partidos más para lograrlo antes de su participación en los playoffs, a partir de este domingo por la noche en casa en contra de Washington, como líderes del Este de la Conferencia Nacional para tratar de vencer a tres contrincantes consecutivos de la División. El primero será Washington.

“Aún hay mucho espacio para crecer”, comentó Prescott. “Hemos dado esos pasos y hemos mejorado día tras día y vamos a seguir haciendo eso, como ya se los dije, sólo hay que escoger el momento adecuado. Sí, estamos cómodos en donde estamos y lo más importante, sabemos a dónde vamos”.

Washington podría tener de regreso a su mariscal Taylor Heinicke después de cumplir este jueves con los protocolos del Covid-19, dos días después de que Garrett Gilbert tuvo que ser el titular, ya que Heinicke y el relevo Kyle Allen no pudieron jugar debido al virus.

Las mejores esperanzas para llegar a la postemporada para Washington (6-8) se esfumaron con la derrota que tuvieron ante Filadelfia por marcador de 27-17 en un partido retrasado por el coronavirus. El ganador del Este de la Conferencia Nacional de la temporada pasada fue eliminado de esa competencia y está jugando nuevamente, cinco días después.

“No voy a solucionar nada diciendo: espero que podamos terminar este año con un récord ganador”, comentó el entrenador Ron Rivera. “No, no quiero llegar a los playoffs. Quiero ganar los playoffs, quiero ganarlo todo. Si pudiera ganar los 20 partidos, lo haría. Ésa es mi manera de pensar”.

Prescott mencionó la pérdida de la posesión del balón como parte de lo que ha hecho mal. Uno fue un pick-6 que le dio a Washington una realista oportunidad de borrar un déficit de 19 puntos en los últimos seis minutos de la victoria que logró Dallas por marcador de 27-20 hace dos semanas.

Pese a que Ezekiel Elliott anduvo rengueando debido a una lesión en la rodilla y el juego terrestre mostró una mejoría en la victoria que tuvieron la semana pasada por marcador de 21-6 sobre los Gigantes de Nueva York, Prescott tuvo muchas intercepciones al igual que anotaciones, tres, en los tres últimos partidos, aunque todos fueron victorias a pesar de sus problemas. Logró 16 pases para anotación y cuatro intercepciones antes de lastimarse la pantorrilla.

“Estamos jugando una buena defensa”, dijo Prescott. “Ellos están haciendo un buen trabajo encargándose de algunas cosas que hemos hecho bien, hemos logrado ser pacientes y hacer jugadas. Eso es difícil, pero estamos aceptando el desafío y hemos mejorado en ese proceso”.

La competencia para llegar a playoffs

Hay varias maneras en que los Vaqueros pueden asegurar el título de la División o un lugar en el playoff antes de jugar. La primera ocurrió el jueves, con la derrota de San Francisco ante Tennessee, lo que le aseguró un lugar en la postemporada a Dallas. El domingo, una derrota o empate de Filadelfia en contra de los Gigantes de Nueva York, que ocupan el último lugar en la tabla de posiciones, terminará la competencia en el Este de la Conferencia Nacional, y una victoria de Tampa Bay o empate en contra de Carolina colocará a los Vaqueros en los playoffs.

El regreso de Heinicke

Heinicke, quien tiene un récord de 6-6 como titular, regresó este jueves a la práctica después de cumplir con los protocolos.

“Pareció tener dominio de todo”, comentó Rivera. “Los muchachos estuvieron gravitando a su alrededor cuando regresó a jugar, así que fue bueno ver eso”.

Heinicke completó 11 de 25 pases para 122 yardas, una anotación y una intercepción el 12 de diciembre en contra de Dallas antes de lesionarse la rodilla.

Heinicke tuvo un buen desempeño en contra de Tampa Bay y derrotó a los Bucaneros al inicio de esta temporada; es la primera vez que se enfrentará a un contrincante por segunda ocasión en su carrera en la NFL. Rivera espera el mismo tipo de beneficio para Heinicke al enfrentar a los Vaqueros dos veces en tres semanas.

“El día de hoy jugué y me sentí bien haciendo lanzamientos y todas esas cosas”, afirmó Heinicke. “Me faltó un poco el aire al regresar en esta ocasión, pero creo que todo está bien. No se trata de saltar al partido de este domingo, ya que he estado sentado en casa durante una semana”.

¿Doomsday segunda versión?

La victoria sobre Washington fue la segunda de tres partidos seguidos con cuatro intercepciones para los Vaqueros. Ellos se convirtieron en el cuarto equipo desde 1990 en forzar por lo menos cuatro pérdidas de la posesión del balón en cuatro partidos seguidos. El más reciente fue Búfalo en el 2004.

Esos tres partidos también fueron la primera ocasión en que los corredores defensivos DeMarcus Lawrence y Randy Gregory y el destacado apoyador novato Micah Parsons jugaron juntos desde el partido inaugural. Lawrence estuvo fuera 10 partidos debido a que se fracturó un pie.

“El tenerlo aquí nos hace un poco más rápidos, y ser un poco más inteligentes”, dijo Gregory. “Somos unidos y los muchachos saben realmente qué hacer, como controlar el reloj y cosas como ésas. El tenerlo aquí es una ventaja en cualquier semana”.

La gran duda de Gibson

La pregunta más importante que Washington no ha respondido es el estatus del corredor de poder Antonio Gibson, quien está lesionado. Sufrió una lesión en el dedo gordo del pie en Filadelfia, y Rivera dijo que el daño era “similar” al que sufrió Gibson en la temporada del 2020.

El corredor JD McKissic está en la reserva de lesionados debido a que tiene lastimado el cuello después de una temeraria jugada en el último partido contra Dallas. Si Gibson no puede jugar, todos los acarreos los tendrá que hacer el novato Jaret Patterson.

Tome nota

Washington (6-8) en Dallas (10-4)

Hoy, 6:20 pm / 9.1, ESPN

Línea de apuestas: Vaqueros por 10(1/2), de acuerdo a FanDuel SportsBook

Contra la línea: Washington 5-9; Vaqueros 11-3

Récord en la serie: Vaqueros lideran 74-47-2

Último duelo: Vaqueros derrotaron a Washington 27-20 el 12 de dec. en Landover, Maryland

Semana pasada: Washington perdió con Águilas 27-17; Vaqueros vencieron a Gigantes 21-6

Ofensiva de Washington: general (20), acarreo (14), pase (21), anotación (23)

Defensiva de Washington: general (10), acarreo (8), pase (30), anotación (25)

Ofensiva de Vaqueros: general (1), acarreo (6), pase (6), anotación (2)

Defensiva de Vaqueros: general (12), acarreo (15), pase (23), anotación (7)