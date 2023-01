Vaqueros, a ganar y esperar

Micah Parsons no planea ser un observador del tablero de anotaciones durante el partido de los Vaqueros de Dallas de hoy contra los Comandantes de Washington.

Por supuesto, los Vaqueros necesitan la combinación de una victoria y una derrota de las Águilas de Filadelfia ante los Gigantes de Nueva York para ganar el Este de la Conferencia Nacional y por supuesto, tienen que ganar y que los 49ers de San Francisco pierdan ante los Cardenales de Arizona; eso podría darles el primer sembrado de la Conferencia y un descanso en la primera ronda del playoff.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Dallas tiene que solucionar sus propios problemas antes de llegar a los playoffs.

“Debemos enfocarnos en derrotar a Washington”, comentó Parsons. “Si no terminamos lo que tenemos que hacer en esta semana, ¿qué nos importa qué puedan hacer las Águilas? Creo que todos debemos concentrarnos en Washington”.

Su entrenador también está de acuerdo con eso, ya que Mike McCarthy comentó que los Vaqueros, que tienen un récord de 12-4, tratarán de ganarles a los Comandantes, que tienen una marca de 7-8-1 y que fueron eliminados de la competencia para llegar al playoff el pasado fin de semana, por lo que no jugarán varios titulares y utilizarán al novato mariscal Sam Howell para que haga su debut en la NFL.

El partido entre los Vaqueros y Comandantes y el de las Águilas y los Gigantes se jugarán simultáneamente para limitar cualquier manipulación en la alineación.

Si Filadelfia gana en contra de Nueva York, que va a descansar a varios jugadores, Dallas podría hacer algunos cambios, aunque ése no es el plan que se tiene.

“Uno no puede empezar el partido y pensar en hacer cambios, yo sólo pienso en lo principal”, dijo McCarthy. “Vamos a hacer todo lo que podamos para ganar este partido”.

Los Vaqueros son favoritos por 7 puntos, de acuerdo con FanDuel Sportsbook, más de tres meses después de haber derrotado a Washington por marcador de 25-10 en casa.

Eso fue antes de que los Comandantes tuvieran un récord de 7-5 y estaban encarrilados para llegar a los playoffs, pero lograron una marca de 0-3-1 en ese lapso.

“Tuvimos algunas semanas para controlar nuestro destino y no lo logramos”, comentó el receptor abierto Terry McLaurin y rostro de la franquicia.

“Realmente, uno no tiene muchas oportunidades para tener unas cuantas semanas y lograr una o dos victorias que necesitábamos para estar en los playoffs. Eso fue decepcionante”.

Cambio en la línea ofensiva de Dallas

La lesión que sufrió en el tobillo derecho el centro de Dallas Tyler Biadasz en contra de Tennessee provocó múltiples cambios en la línea ofensiva que podrían continuar en el final de la temporada regular, ya que este jugador que tiene tres años como profesional se espera que esté en la banca.

El guardia izquierdo Connor McGovern reemplazará a Biadasz, mientras que el novato Tyler Smith se moverá de tacle izquierdo a la antigua posición de McGovern.

Jason Peters, este jugador de 40 años que fue contratado en septiembre después que el perenne tacle izquierdo Tyron Smith, quien ha participado en el Pro Bowl, se rompió un tendón, estará en la posición que ambos jugaron como rivales del Este de la Conferencia Nacional, cuando Peters jugó para Filadelfia.

Tyron Smith ya era tackle derecho después de hacer su debut en la temporada en la Semana 15, cuando el equipo decidió mantener al novato como reemplazo en su antiguo lugar. Si Biadasz está preparado para jugar en los playoffs, como creen los Vaqueros, los entrenadores tendrán que tomar una decisión.

En todo esto, el guardia derecho Zack Martin, quien ha sido elegido en cinco ocasiones como All-Pro, ha sido titular en los 16 partidos en su posición habitual.

Llegó el tiempo de Howell

Tal vez, lo único positivo de que los Comandantes hayan sido eliminados después de que Carson Wentz lanzó tres intercepciones en la derrota ante Cleveland es que tendrán la oportunidad de ver lo que Howell puede hacer en un partido a toda velocidad en contra de un contrincante que está por llegar a los playoffs.

Washington seleccionó a Howell, quien en algún momento fue considerado como un posible elegido entre los mejores 10, en la quinta ronda del Draft del año pasado.

Este exastro de la Universidad de Carolina del Norte ha estado practicando detrás de Wentz y Taylor Heinicke durante toda la temporada esperando que llegara su oportunidad.

“En esta semana tendrá que demostrar lo que ha aprendido”, comentó Dyami Brown, receptor de los Comandantes y compañero de equipo en el colegial. “Lo he visto bien en algunos momentos importantes, así que creo que tendrá una excelente actuación”.

Inicialmente, el entrenador Ron Rivera consideró utilizar a Heinicke antes de decidirse por Howell después de hablar con los jugadores y miembros de su staff.

“Realmente sentimos que lo íbamos a hacer en este momento, ya que ahora tenemos esa oportunidad”, comentó Rivera. “¿Por qué no revisar esto y seguir adelante a partir de aquí? Sin embargo, lo más importante es que estamos realmente intrigados en términos de observar lo que Sam puede hacer como mariscal en esta Liga”.

Persiguiendo los números

Tony Pollard, corredor de poder de los Vaqueros, quien no jugó en el partido contra Tennessee debido a una lesión en la pantorrilla, está a 12 yardas de conseguir su primera temporada de mil yardas y podría terminar como el primer líder de acarreos para Dallas sin mencionar a Ezekiel Elliott desde que este dos veces campeón de acarreos fue seleccionado en el 2016.

Elliott necesita 134 yardas para llegar a las mil, aunque no ha logrado un partido de 100 yardas en toda la temporada. Esta podría ser la primera vez en siete temporadas que Elliott no ha logrado a la marca del siglo, si no lo logra en el partido contra los Comandantes.

Existe una buena posibilidad de que Dallas pueda tener dos acarreadores de 900 yardas en la misma temporada por primera vez.

El receptor CeeDee Lamb necesita 10 atrapadas para romper el récord en la franquicia que estableció Michael Irvin con 111 desde 1995, lo cual sucedió en una temporada de 16 partidos.

Lamb necesita 93 yardas para convertirse en el primer receptor de Dallas en llegar a las mil 400 yardas desde que Irvin estableció un récord en la franquicia con mil 603 en el mismo año en que él estableció la marca de atrapadas.

Tome nota

Dallas (12-4) en Washington (7-8-1)

Hoy, 2:25 p.m. / 14.1

Línea de acuerdo a FanDuel Sportsbook: Vaqueros por 7½

Contra la línea: Vaqueros 10-6; Comandantes 7-8-1

Récord en la serie: Vaqueros lideran 75-47-2

Último duelo: Vaqueros derrotaron a Comandantes 25-10 el 2 de oct. de 2022, en Dallas

Semana pasada: Vaqueros derrotaron a Titanes 27-13; Comandantes perdieron con Cafés 24-10.

Ofensiva de Vaqueros: general (8), acarreo (7), pase (14), anotación (2)

Defensiva de Vaqueros: general (14), acarreo (E-21), pase (10), anotación (7)

Ofensiva de Comandantes: general (20), acarreo (14), pase (20), anotación (25)

Defensiva de Comandantes: general (5), acarreo (14), pase (5), anotación (14)