Vaquero millonario

Frisco, Texas.- DeMarcus Lawrence quizás no sea el jugador de los Vaqueros mejor pagado en la historia, pero eso no significa que el mejor ala defensiva no pueda disfrutar de semejante distintivo, mientras le dura el gusto.

Lawrence, de 26 años, firmó ayer un contrato de 105 millones de dólares por cinco años, con una garantía de 65 millones de dólares. Luego se le preguntó en repetidas ocasiones que intentara reflexionar en lo que significa ganar en promedio 21 millones de dólares al año, salario que supera el del retirado mariscal Tony Romo, el de su predecesor defensivo y líder de la franquicia en derribos DeMarcus Ware y el del receptor Dez Bryant.

“Siento muchas emociones al mismo tiempo en este momento”, dijo Lawrence, mientras sus padres, su hijo y su prometida miraban en la sala donde el entrenador Jason Garrett realiza sus conferencias diarias con los medios durante la temporada.

“Es difícil para mí asimilarlo. Habiendo sido sometido a varias cirugías en la espalda y muchas otras cosas, pensé que mi carrera estaba terminada. Antes de que consiguiera ejecutar un par de derribos, pensé que nunca llegaría este día”.

Lo que sigue es una cirugía en su hombro, la cual está programada para hoy, siendo parte de la razón por la que se entabló un acuerdo con el jugador mucho antes de la fecha límite del 15 de julio que fue agendada después de que los Vaqueros le hicieran una oferta de franquicia a Lawrence por segundo año consecutivo.

El tener que someterse a semejante operación trae a colación la pregunta de si el dos veces seleccionado al Pro Bowl estará listo para la temporada regular –él declaró que así será– y el haberse esperado hasta que tuviera un nuevo contrato le dio a Lawrence cierta ventaja.

El año pasado, Lawrence firmó una oferta de franquicia de 17.1 millones de dólares casi de inmediato. Este año, no se iba a conformar con la garantía de 20.5 millones de dólares, por lo que estaba determinado a conseguir el contrato a largo plazo que según él sentía merecer. Al no firmar, Lawrence podría haberse ausentado del minicampamento obligatorio sin ser sancionado.

“Estábamos llegando a un punto en el que necesitábamos hacer que esto se realizara”, según dijo el vicepresidente ejecutivo de personal, Stephen Jones, sobre la cirugía, a quien se le unió Garrett en la conferencia de prensa, luego que el propietario del equipo, Jerry Jones, ofreciera un discurso introductorio por teléfono desde la reuniones laborales de la NFL.

“Creo que DeMarcus estaba consciente de ello, también. Lo que quiero decir es que a él le encanta jugar este deporte. Ciertamente, el tener ese pendiente probablemente era algo importante para ambos, y teníamos que apurarnos a hacerlo”.

Los Vaqueros cuentan con varios jugadores jóvenes estelares que están esperando a que sus salarios queden definidos, empezando por el mariscal Dak Prescott. Stephen Jones no reparó en sugerir que es muy probable que Prescott reemplace a Lawrence como el jugador mejor pagado una vez que firme un contrato.

Prescott está en el último año de un contrato de novato que le paga al seleccionado de cuarta ronda dos millones de dólares. Eso es más del triple del salario de Prescott en la segunda temporada en la que el novato ofensivo del año 2016 fuera seleccionado al Pro Bowl en el 2018.