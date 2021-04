Van tras boleto por el título colegial

Associated Press

Indianapolis.- Alguien podría bailar country después de que Baylor y Houston se enfrenten hoy en el Final Four.

Podría ser Scott Drew, el entrenador de los Osos, quien construyó desde cero este equipo, que ahora es poderoso, después de los peores escándalos en la historia deportiva. Encabezados por los guardias Jared Butler, Davion Mitchell y MaCio Teague, lograron llegar a su primera semifinal desde 1950, con mucha alegría de vivir. Nadie pensó que sería posible hace dos décadas.

O tal vez pueda ser Kelvin Sampson, su contraparte de los Cougars, quien ha pasado más de una década tratando de superar la etiqueta de ‘tramposo’ que ha traído colgada del cuello durante el tiempo que pasó en Oklahoma e Indiana.

De cualquier manera, el primer partido del Final Four involucra a dos equipos del estado de la Estrella Solitaria, que está enfocado en el futbol americano, y que producirá un finalista que está a punto de conseguir su primer campeonato nacional.

“No creo que haya mucha presión, después de saber todo lo que hemos trabajado”, comentó Quentin Grimes, guardia de Houston. “Yo creo que en cada ronda nos sentimos más confiados, disminuye la presión porque se supone que estaríamos aquí”.

Eso podría ser cierto en estos días. Sin embargo, no lo es cuando Grimes y todos los demás jugadores que entrarán a la cancha del estadio Lucas Oil este sábado por la noche, empezarán su travesía en el basquetbol.

Han pasado 71 años desde que los Osos llegaron a este punto. Siete entrenadores trataron y no pudieron replicar este éxito. El último, Dave Bliss, llevó al equipo a su punto más bajo: el asesinato del jugador Patrick Denney en el 2003 (su compañero de equipo Carlos Dotson se declaró culpable del homicidio), la investigación de la NCAA y el intento de Bliss para cubrir el hecho.

De ese pozo profundo apareció Drew, el hijo de Homer Drew, el entrenador de Valparaíso, quien se dedicó a reconstruir un programa que resultó muy afectado por las sanciones de la NCAA.

En cinco años, logró que el equipo volviera a participar en el Torneo de la NCAA, y los viajes a los Dulces 16 y la Élite de los Ocho se convirtieron en un lugar común hasta que finalmente llegaron a esta temporada.

UCLA tendrá la oportunidad de detener al invicto Gonzaga

El que sigue en la larga lista de equipos que desean detener a los invictos Bulldogs de Gonzaga es un equipo de basquetbol del que los fanáticos han escuchado: UCLA.

En un extraño giro que es típico de un año raro, el equipo que ha logrado más campeonatos nacionales que los demás es uno que tiene un buen futuro en este momento. Los Bruins están enlistados como el equipo más importante que no es favorito en el Final Four en 25 años –con 14 puntos– de cara al partido de este sábado por la noche.

Y el pequeño Gonzaga –que cuenta con 7 mil 300 alumnos y una docena de jugadores de basquetbol muy talentosos– es el gigante que nadie parece poder tocar.

UCLA es el quinto onceavo sembrado en llegar al Final Four, y se unirá al equipo de VCU del 2011 como el segundo en llegar tan lejos después de empezar en los Primeros Cuatro, la ronda preliminar que la NCAA agregó cuando expandió el grupo a 68 equipos hace una década.

De cara al Domingo de Selección, los Bruins, que tienen un récord de 22-9, se vieronligeramente mejor que un equipo de burbuja, aunque el nivel del First Four los identificó como uno de los últimos cuatro equipos. Eso los convirtió en unos resentidos, aunque ahora que apareció Gonzaga, que tiene un récord de 30-0, no es tiempo para tener una motivación externa, de acuerdo al entrenador Mick Cronin.

“Ya les di algunos consejos y traté de ser honesto y les dije lo difícil que va a ser debido al equipo del que se trata”, comentó Cronin, quien ha colocado a UCLA a dos victorias de conseguir su doceavo título nacional. “Yo no soy de las personas que les da una falsa motivación, porque nadie va a estar allí para ayudarnos cuando estemos tratando de detener a Jalen Suggs”.

Suggs, quien cursa el primer año universitario es probable que participe en la lotería de la NBA si se sale del equipo después de una temporada, es un eslabón de un equipo que tiene a la mejor ofensiva del país, 91.6 puntos por partido, que tiene el mejor porcentaje de anotaciones del país con 54.8 canastas y el margen de victoria más impresionante del país con 23.1 Gonzaga han ganado 29 de sus primeros 30 partidos por dos dígitos.

Para hoy

Final Four

Houston vs Baylor

3 p.m. / 4.1, ESPN

UCLA vs. Gonzaga

6:30 p.m. / 4.1, ESPN