Van por todo

En busca de dar las marcas que lo califiquen en otros estilos a los Juegos Nacionales Conade, el juarense Gael Terrazas competirá este mes en el Grand Prix Junior de Natación que se llevará a cabo en Tijuana, Baja California, mientras que su hermano menor Jared estará por primera vez en este evento, donde tratará de mejorar sus tiempos, y los dos meterse entre los medallistas.

Gael, de 14 años de edad, nada en la categoría 13-14, mientras que Jared, de 12 años, lo hace en la de 11-12.

El mayor de los Terrazas ya está calificado a los Juegos Conade en las pruebas de 50, 100 y 200 m dorso, así como en 200 combinado, y del 9 al 12 de marzo en Tijuana buscará dar las marcas para calificar también en 200 m libre y 400 combinado.

El Grand Prix, comentó Gael, va a ser especializado para calificar a los Juegos Conade.

“Ahí van a ir puros competidores que buscan calificar en más pruebas a Olimpiada (Conade) y yo voy a ir en tres pruebas de dorso, dos pruebas de combinado y una de mariposa. Si logro calificar entre los primeros tres de ese Grand Prix voy a poder entrar a la Olimpiada con la prueba en la que califique”, comentó el nadador fronterizo momentos antes de su entrenamiento vespertino en la alberca Lolita Gómez.

“Me siento preparado y emocionado. He estado entrenando con el profe Miguel, he estado entrenando bien los estilos que voy a nadar en la competencia. He estado trabajando con tiempos más bajos de los míos, por ejemplo, si yo quiero hacer un 28 en 50 mariposa allá en la competencia, trato de trabajar con un 27 o el mismo 28 en entrenamientos, siendo que tal vez ese no sea mi tiempo”, dijo Gael, estudiante de tercer año en la Secundaria Técnica 44.

“Me siento un poco nervioso y contento”, comentó por su parte Jared, que espera al menos calificar a dos finales y mejorar sus tiempos en 200 mariposa y pecho.

A los dos hermanos, sus papás los metieron en una alberca desde que tenían pocos meses de nacidos con la idea de que no le tuvieran miedo al agua, y aunque de niño a Gael no le gustaba mucho nadar, poco a poco le tomó el gusto a las competencias.

“Disciplina, me ha dado mucha disciplina y pues me ha formado un carácter más tranquilo, no tan presionado, porque conozco muchas personas que se presionan por la escuela o por trabajos y yo soy de los más tranquilos en el salón. Siento que eso me ha dejado la natación, una tranquilidad y una disciplina muy buena”, compartió Gael.

–Siendo hermanos, ¿cómo se tratan adentro y fuera de la alberca?

“Pues bien, nos tratamos bien. No peleamos mucho, nomás poquito, y yo lo apoyo echándole porras, intentando hacer que coma comida para tener energía y todo eso”, respondió Jared, que estudia el primer año también en la Técnica 44.

Conózcalos

Nombre: Gael Terrazas Guzmán

Fecha de nac.: 3 de diciembre de 2008

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 14 años

Estatura: 1.74 m

Peso: 60 kg

Nombre: Jared Terrazas Guzmán

Fecha de nac.: 12 de junio de 2010

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 12 años

Estatura: 1.60

Peso: 64 kg