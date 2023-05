Van por el podio

Los juarenses Jaime Hernández, Héctor Cabrera y David Aguilera viajan hoy a la Ciudad de México para competir mañana en el torneo Nacional de jiujitsu King of the Mat, que es catalogado como uno de los más importantes de esta disciplina en el país.

“Es un torneo donde van alrededor de 500 participantes de todo el país. Es uno de la serie de jiujitsu más importantes en México, hay varios torneos importantes, entre ellos el King of the Mat, el Nacional, el ADCC, que ya los ganamos, ya fuimos a algunos de ellos y este fin de semana nos toca el King of the Mat”, comentó Jaime Hernández, que además de ser uno de los competidores también es instructor de la academia Capital Fight.

Hernández es cinta morada y va en la categoría adulto máster, Cabrera es cinta azul adulto y Aguilera cinta blanca adulto.

“Esperamos traernos buenos resultados, anda muy bien preparado David, ha ganado algunos terceros lugares, algunos podios, acaba de participar en MMA y le fue bien, no fue torneo oficial, pero peleó muy bien. Héctor Cabrera va en nivel avanzado azul, ya son sus últimos torneos de cinta azul”, agregó Hernández.

De 37 años de edad, Jaime Hernández recordó que en el 2003 empezó a entrenar karate y unos dos años después le empezaron a gustar las artes marciales mixtas, pero se dio cuenta que le hacía falta otras disciplinas como el boxeo, el judo y el propio jiujitsu.

Sin embargo, en el 2010 sufrió una lesión en la rodilla que le provocó caer en depresión. Fue en el 2013 que tuvo la oportunidad de entrenar a jóvenes en el Gimnasio Manuel Auza Prieto al tiempo que él salía de problemas personales.

“Empezó como un proyecto social sacando a jóvenes que iban a hacer servicio social a las cárceles los sábados y ahí empezamos a jalar jóvenes que tuvieran el ánimo de entrenar, que sacaran ahí sus energías y poco a poco fue evolucionando ese proyecto, hasta sacar peleadores que hasta la fecha siguen entrenando”, comentó Hernández.

Héctor Cabrera, de 29 años de edad, se mostró confiado en regresar de la capital con buenos resultados porque se ha preparado bastante bien.

Con cuatro años y medio en esta disciplina, Cabrera compartió que cuando empezó a ver peleas de MMA le llamaron la atención y por eso decidió practicarla, además de que lo vio como una manera de hacer ejercicio.

“Esperamos traernos el primer lugar. Nos preparamos alrededor de tres meses, el último mes entrenando seguido, de lunes a viernes, en ocasiones los sábados, aparte en las mañanas ir a correr, los fines de semana ir a correr también”.

El más chico de los tres, David Aguilera, de 22 años, dijo estar listo y preparado, sin nerviosismo y con la confianza de ganar el primer lugar en las dos categorías en las que va a competir.

–¿Cuánto tiempo tienes en el jiujitsu y por qué decidiste practicarlo?

“Llevo un año apenitas. Es muy bonito, se conoce como arte suave y está muy padre porque te da la habilidad y fortaleza para ganarle a alguien más grande y más fuerte que tú”, respondió Aguilera, quien en diciembre del año pasado ganó el tercer lugar en un torneo panamericano que se celebró en Guadalajara, Jalisco.