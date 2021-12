Van por cetro en el ‘Neri’ Santos

Esta noche el michoacano Noel “Zamorano” Mejía y el canadiense Justin “Asesino” Gandoza intercambiarán golpes en el Gimnasio Josué “Neri” Santos, que por segunda semana consecutiva abre sus puertas para presentar una función de boxeo. Ambos pugilistas disputarán el cetro súper ligero de la Global Boxing Union (GBU).

Para Mejía, con marca de 22 victorias, 16 derrotas y un empate, ésta podría ser su última pelea después de 15 años de carrera, según declaró el propio peleador.

“Me ofrecieron esta pelea, me contactaron y yo dije ‘vamos’. Sí tengo un año inactivo en peleas, pero del deporte nunca, de hacer sparring nunca, mis compañeros, mi equipo, amigos profesionales, amateurs, siempre que van a tener ellos un combate me hablan, me invitan, ‘ayúdanos a ser sparring’, yo estoy ahí en el sparring, trato de mantenerme en forma, por eso mismo, porque no sabe uno cuando va a salir, pero si… ya tal vez no sé si se la última o una más y me retire, sobre todo por mi edad y mi integridad”, declaró Mejía.

El nativo de Zamora, Michoacán, comentó que se entrenó igual que cuando se midió a Zab Judah, pero la segunda semana de su preparación fue un poco complicada debido a unos dolores en los músculos oblicuos durante las sesiones de sparring.

“Forcé mucho a lo que fue el cardio, la resistencia, eso fue en la carrera, cuando empiezo a forzar mis pulmones la parte de los oblicuos son los que se lastiman por el aire que estoy jalando en los pulmones y reteniendo. Mi sparring fue duro porque aunque estuviera protegido y me pegaran un gancho me dolía bastante, pero a la tercera semana me recuperé”, explicó Noel.

Por su parte, “El Asesino” Gandoza mencionó que prácticamente toda su carrera la ha hecho en México, pero nunca antes había estado en esta frontera.

“Me encanta este lugar, realmente estoy emocionado de pelear. Debo decir que esto no se siente como en México, se siente como en los Estados Unidos.”

Gandoza expresó que Mejía es un gran rival, pero confía en sumar su victoria número 14 y mantenerse invicto en el terreno profesional.

“Creo que es un gran rival, esto va a mostrar a todos lo bueno que soy porque me voy a poner 14-0, él ya tiene 37 años, tiene mucha experiencia, y quiero mostrarle al mundo qué tan bueno soy.”

Boxeo profesional

Viernes 10 de diciembre 2021

Gimnasio Josué ‘Neri’ Santos

Campeonato internacional súper ligero GBU

México vs Canadá

Noel Mejía vs Justin Von Gandoza

Boletos en startickets.mx

Salas Lounge, $2,200.00 MN

Fila 1, $770.00 MN

Fila 2, $660.00 MN

Fila 3, $550.00 MN

Fila 4, $440.00 MN

Fila 5, $330.00 MN

Ring general, $220.00 MN

Preferente, $150.00 MN

General, $110.00 MN

Precios incluyen cargo por servicio

Nombre: Miguel Mejía

Apodo: Zamorano

Fecha de nac.: 12 de mayo de 1984

Lugar de nac.: Zamora, Michoacán

Edad: 37 años

Peso: 65 kg

División: Súper ligero

Récord: 22-16-1

Nombre: Justin Gandoza

Apodo: Asesino

Fecha de nac.: 30 de octubre de 1992

Lugar de nac.: Ontario, Canadá

Edad: 29 años

Peso: 65 kg

División: Súper ligero

Récord: 13-0-0