Van Liebres por liderato

Hoy sábado se desarrollará la jornada 5 de la Liga de Desarrollo de Futbol Femenil de Ciudad Juárez con siete partidos que se disputarán en las canchas de la UACJ y del ITCJ a partir de las 8:00 am.

En las instalaciones de la UACJ jugarán a las 8:00 am el CBTIS 269 contra el CBTIS 128, además del conjunto juvenil de la UACJ frente al Bachilleres 19. A las 9:40 el Bachilleres 7 se medirá al CBTIS 128 (que tendrá doble partido). A las 9:50 la UACJ enfrentará a las Bravas Sub-20 y a las 11:40 el Bachilleres 7 (también con doble partido) jugará contra las Bravas Sub-13.

En el campo del ITCJ, las Bravas Sub-15 jugarán contra Bravas Sub-17 a las 8:00 am. Las Liebres se medirán al Bachilleres 11 a las 9:50 am; el equipo del ITCJ tendrá la oportunidad de conseguir el liderato de la competencia, ya que el líder actual (la UTCJ) no tendrá acción esta semana.

La finalidad de esta liga es promover el deporte organizado, sobre todo entre instituciones educativas, y con esto también motivar la participación de las jóvenes juarenses que aspiren a estudiar y sobresalir deportivamente, de acuerdo con palabras del entrenador Emilio Álvarez, quien está a cargo de los dos equipos de la UACJ.

En esta liga hay límite de edad, que es nacidas en 1997 en adelante, aunque se puede inscribir a una jugadora mayor a esa fecha por equipo.

El sistema de competencia es round robin (todos contra todos) en fase regular y a la fase final avanzarán los mejores cuatro equipos para disputar las semifinales.

TOME NOTA…

Jornada 5

Sábado 12 Noviembre

CBTIS 269 vs CBTIS 128 8:00 am

Bachi 7 vs CBTIS 128 9:40 am

Cancha UACJ (pasto natural)

UACJ (Juv) vs Bachi 19 8:00 am

UACJ vs Bravas Sub-20 9:50 am

Bachi 7 vs Bravas Sub-13 11:40 am

Cancha UACJ (pasto sintético)

Bravas Sub-15 vs Bravas Sub-17 8:00 am

ITCJ vs Bachi 11 9:50 am

Cancha ITCJ (pasto sintético)