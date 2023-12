Van juarenses por medallas al Campeonato Nacional de Natación

Como parte de la Selección de Chihuahua, desde hoy y hasta el jueves 21 de diciembe, un grupo de ocho nadadores juarenses competirán en el Campeonato Nacional de curso corto que se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León.

Nicolás Hernández verá acción en la categoría de 13 y mayores, que tendrá sus competencias del 14 al 18, mientras que el resto de sus compañeros competirán en la categoría 11-12 el 20 y 21 de este mes.

“Vamos fuertes, este Nacional es para dar las marcas para el selectivo nacional y el selectivo nacional es para conformar la Selección Nacional que va a ir al Centroamericano y del Caribe que creo que se va a celebrar en México”, comentó Ernesto Duarte, entrenador del equipo Milema.

“Mucho trabajo, mucho orgullo por el esfuerzo que los niños hacen en el día a día. Sé que es mucha entrega, mucho tiempo, mucho sacrificio tanto de ellos como de los papás y pues se les está dando el resultado y vamos a pelear ese pase al selectivo para ahora sí a ver si en el selectivo, que se celebrará en marzo o abril me parece, conformar la selección nacional”, añadió Duarte.

Hace 10 años Nicolás vio en una película a un señor que nadaba y en ese momento le dijo a su papá que él quería hacer eso.

“Mi papá es el que me metió en este deporte y ya el próximo año cumplo 10 años en la natación”, comentó Nicolás. “Empecé para solo saber nadar y me fue gustando más, dije ‘me gustó esto, quiero hacer esto toda mi vida’”.

El nadador fronterizo competirá en las pruebas de 1500 metros estilo libre, 50, 100 y 200 m mariposa, 100 y 200 m pecho y 200 combinado.

Camila Ruvalcaba Castro, de 12 años, dijo estar emocionada porque este será el segundo nacional en su corta carrera como nadadora, pero al mismo tiempo muy triste porque será el último nacional en la categoría 11-12.

“Mi tiempo en la natación la verdad es muy corto y me siento muy orgullosa de mí misma por eso. Llevo dos años apenas y ya tengo muchos resultados”, dijo la estudiante de primero de secundaria en la escuela High Point del Tecnológico de Monterrey.

“a verdad es un deporte que me ha gustado desde chiquita, siempre me llamó mucho la atención y por eso le dije a mi mamá ‘oye, por qué no me metes a natación’ y me dijo ‘ok, vamos a buscar albercas’, y ya”.

También de 12 años, Ian Carlos Santarriaga dijo sentirse muy preparado para esta competencia, pues ha entrenado muy bien, aunque al mismo tiempo con un poco de nervios porque es apenas su segundo Nacional, donde va a darlo todo.

“Mi expectativa es quedar en terceros, segundos y si se puede primero en todas las pruebas que voy a nadar y pues que me vaya muy bien”, dijo el atleta fronterizo, quien también practica el taekwondo en un alto nivel.