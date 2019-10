Van Inditas a semis contra Pioneras

Las Inditas Guerreras de Ciudad Juárez cerraron la temporada regular de la Liga de Basquetbol Estatal femenil con dos derrotas el pasado fin de semana; en la jornada 9 ante las líderes Manzaneras de Cuauhtémoc, por 68-64 y en la 10 contra las Adelitas de la UACH con marcador de 66-65.

A pesar de ello, el conjunto juarense consiguió su boleto a las semifinales de la justa como sembrado número tres y se enfrentará a las Pioneras de Delicias en la antesala por el título, el otro encuentro será entre las actuales campeonas Manzaneras de Cuauhtémoc y las Adelitas de la UACH.

Rosario Valadez, entrenadora de Inditas, afirmó que el equipo tuvo un buen rendimiento en la duela, aunque no lo logró reflejar en el marcador en ambos encuentros.

“Tuvimos buena actuación contra Manzaneras, lamentablemente a 30 segundos de finalizar el partido ellas lograron darnos la vuelta”, comentó la entrenadora de la tribu.

“Desafortunadamente no conseguimos el triunfo que necesitábamos para subir un peldaño en la tabla”, agregó.

La escuadra fronteriza sufrió algunas bajas sensibles en estos compromisos, la de las pivotes Maritza Espinoza y Cristina Olivas; Espinoza jugó lesionada contra el equipo de la UACH en la última jornada, pero podría recuperarse para la serie de semifinal, mientras que Olivas está en duda para el arranque de la postemporada.

En general y de acuerdo con Valadez, las derrotas no preocupan a la escuadra fronteriza. “Nos preocuparía un poco el de la UACH, pero realmente contra Manzaneras las tuvimos ahí, fueron errores de desconcentración”, dijo.

Este fin de semana arrancarán las semifinales de la liga que se jugarán a ganar tres juegos de cinco. La serie entre Pioneras e Inditas arrancará el próximo viernes 25 y sábado 26, en Delicias.

La serie se trasladará a esta ciudad el viernes uno de noviembre para el juego tres, en caso de ser necesario un cuarto juego se disputaría aquí, el sábado dos.