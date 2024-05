Van América y Chivas por revancha y Final

Ciudad de México.- Javier Hernández sólo necesitó un punzante comentario para avivar las fricciones existentes entre los jugadores de Chivas y América.

"Había escuchado tanto que era un equipo casi invencible y venimos a su casa, con su cuadro titular, y les ganamos 3-2", dijo el pasado 13 de marzo en los pasillos del Azteca, pese a la eliminación del Guadalajara en la Concachampions.

No es necesario escarbar demasiado para dar con las fricciones entre los jugadores de ambas plantillas y quienes chocan hoy, por cuarta vez en dos meses, en la Ida de las Semifinales del Clausura 2024.

De hecho, muchos interpretaron un comentario del dueño azulcrema, Emilio Azcárraga Jean, como una respuesta al "Chicharito".

"Este club no está hecho para ganar juegos, este equipo lo construimos, lo queremos y lo trabajamos para obtener títulos", lanzó días después.

Hace justo un año y en esta misma instancia, el entonces técnico azulcrema Fernando Ortiz renunció al club tras aquella gesta del Guadalajara con un gol de Jesús Orozco Chiquete (3-2 global). Las Águilas perdieron el control del juego desde la expulsión de Álvaro Fidalgo al 63'. El español no pudo ver a los ojos a sus compañeros, al final del juego, y pasaron muchos meses para que superara ese traspié.

Las Chivas se vengaban así, en parte, de las derrotas y los burlones festejos de Henry Martín, quien semanas antes de aquella serie simuló que orinaba la portería rojiblanca.

"Sí, obviamente calan y molestan bastante", comentó Fernando "El Nene" Beltrán, en marzo de 2023.

Lo curioso es que el central rojiblanco Antonio Briseño propició, en gran medida, esas polémicas celebraciones de Henry. En marzo de 2021 salió con la puntada de que el América no tenía identidad y entonces al azulcrema Martín no se le ocurrió mejor respuesta que imitar los festejos de un ícono como el ex azulcrema Cuauhtémoc Blanco, incluido el del perrito, claro está.

Un Clásico Nacional que tiene hoy en Jalisco su cuarto episodio en el año (una victoria por bando y un empate hasta ahora), aderezado por las revanchas en puerta, no todas ellas deportivas.

YA NO SON LOS MISMOS

América ya no luce esa versión demoledora que tuvo su última gran exhibición hace un mes, en el 5-1 sobre Toluca.

Chivas tampoco parece ese equipo inestable que sucumbió ante las Águilas en la Concachampions, en gran parte por caer desde la ida, 3-0 en Jalisco.

De un mes a la fecha, América cayó contra Pumas, perdió la Semifinal de la Concacaf frente a Pachuca, tuvo un ajustado triunfo ante Puebla y se convirtió en semifinalista del Clausura 2024 gracias al reglamento tras un empate global ante su némesis Tuzos.

Guadalajara, irónicamente, mostró una mejoría desde que cayó ante las Águilas en la Concachampions, desde esa noche en la que Javier Hernández se ufanó del triunfo en el Azteca pese a la eliminación.

Ya sin la presión de una doble competencia, el Rebaño adquirió solidez en la recta final de la Liga MX: primero resistió ante el América (0-0 el 16 de marzo) y después tuvo seis victorias consecutivas (Monterrey, Puebla, Pachuca, Querétaro, Atlas, Toluca en Cuartos de Final) y un empate ante los Diablos que les garantizó el pase a esta Semifinal.

América tiene 14 títulos de Liga, por 12 de las Chivas. La Semifinal será el trampolín para que las Águilas estén a un paso de alargar su distancia o para que el Rebaño reduzca la brecha, en el primer torneo bajo la dirección técnica de Fernando Gago.

@ContrerasCANCHA