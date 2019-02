Van 335 atletas de UACJ a Universiada

Con el compromiso de participar y luchar con corazón, garra y deseo de dar el máximo esfuerzo en la Universiada Estatal, ayer fue abanderada la delegación de la UACJ que competirá este fin de semana en la ciudad de Chihuahua y el siguiente en esta ciudad en dicha justa deportiva.

El rector de la máxima casa de estudios, Juan Ignacio Camargo Nassar, colocó la bandera con el logo de la UACJ a los abanderados Misael Mariñelarena, Michelle Valenzuela, Paola Leal y Yael González, en la ceremonia que se llevó a cabo en el Gimnasio Universitario.

Leticia Ovalle, de la disciplina del taekwondo, fue la encargada de hacer el juramento deportivo a nombre de todos sus compañeros.

“En nombre de todos mis compañeros deportistas prometo que participaremos y lucharemos en estos juegos universitarios con todo el corazón, garra y deseo de dar el máximo esfuerzo, cumpliendo y respetando los reglamentos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y de cada uno de nuestros deportes, comprometiéndonos a una competencia sana, justa y legal, sin engaños y con un gran espíritu deportivo y honor a nuestro deporte, poniendo en alto a nuestra máxima casa de estudios, la UACJ”, dijo Ovalle.

En su mensaje a los deportistas y entrenadores, el rector Camargo Nassar, dijo que para él es un orgullo verlos con el uniforme de la universidad, con los colores de la institución y resaltó la importancia de vivir la universidad.

“Siempre he mencionado la importancia de que vivan la universidad y vivir la universidad no es solamente acudir a los salones de clase y recibir los conocimientos de los maestros, sino que vivir la universidad es mucho más y creo que hablo yo de la necesidad de que para vivir la universidad se involucren en actividades deportivas, culturales, de extensión, que sólo así, pudiéramos decir, que se vive plenamente el ser universitarios.”

Finalmente los alentó a no abandonar el deporte por complicado que les parezca hacerlo junto con los estudios.

“El realizar estas dos actividades sé que es complicado, que en ocasiones ustedes pensarán que ya no se puede más, que están a punto de abandonar este camino, que piensan que es complicado ser un atleta de alto rendimiento y estudiar a la vez una carrera universitaria, yo les quiero decir que hagan el esfuerzo, que si bien el camino es complicado, creo que recorrerlo así vale la pena, no tengo la menor duda que ustedes serán mejores hombres y mujeres, que sin duda el deporte es importante en la vida de todos ustedes”, concluyó.