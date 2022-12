Vamos a extrañar a Messi cuando se retire: Maxi Rodríguez

Next

Doha.- A Lionel Messi se le va a extrañar "un huevo" cuando se retire del futbol, lanzó un viejo conocido de la Selección Mexicana como lo es Maxi Rodríguez.





Presente en el juego de Leyendas de la FIFA, el exmundialista argentino aclaró además que Leo siempre ha ejercido el liderazgo por el que hoy tanto se le aplaude rumbo a la Final del Mundial Qatar 2022.





"Lo que pasa es que se viraliza todo mucho más rápido. En mi época no había tanto de redes sociales y había muchísimas cosas que no las sacábamos para afuera y ahora con esto sale todo mucho más rápido. Siempre tuvimos un lindo grupo.





"Leo es un líder. Como jugador no se le puede ya decir nada porque no sabemos qué más decirle. A la edad que tiene y seguir haciendo las cosas que está haciendo en un Mundial, son jugadores a los que vamos a extrañar un huevo cuando no estén más", comentó.





De cara a la Final de la Copa del Mundo, reconoció a la Albiceleste, que superó la adversidad en este Mundial tras perder en el debut contra Arabia Saudita.





"Me quedo con la labor del grupo que se supo rescatar un momento muy jodido y si no sacaba el segundo juego podía quedar fuera de todo y sería un fracaso todo eso, pero ahora Julián (Álvarez) está dando un rendimiento increíble porque no venía como titular, es muy joven y parece que llevara 10 años", mencionó.





Maxi está en la memoria colectiva por aquel golazo con el que eliminó a México en el Mundial de Alemania 2006.





Sabe del peligro de Griezmann

Más allá de que todas las miradas apuntan a Kylian Mbappé, el argentino Maxi Rodríguez pidió cuidarse del "Principito".





"Griezmann es un jugador fundamental para la Selección, muy completo, cuando tiene que sacrificarse lo hace, corre mucho, es un jugador muy inteligente, piensa más rápido de lo que hace con los pies, esos jugadores uno los quiere tener siempre, ojalá que no tenga su tarde el domingo y lo puedan anular, pero en el futbol necesitas esa cuota de suerte para ganar los partidos", expresó.