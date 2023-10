Valoyes, baja para Bravos por tiempo indefinido

Los Bravos de Juárez dieron a conocer ayer una actualización del reporte médico del colombiano Diego Valoyes, cuya lesión es mayor de lo que se estableció en un principio y, aunque ni el comunicado ni Beto Valdés, director deportivo del club, aclaran cuánto tiempo estará fuera de las canchas, fuentes no oficiales confirmaron que ha terminado el torneo para el colombiano.

“En una acción de juego al minuto 16 en el partido ante Monterrey, el jugador hace una extensión completa de la rodilla izquierda, resbala y sufre flexión completa de tronco, sometiendo a estrés máximo a los isquiotibiales izquierdos, lo que produce al instante dolor intenso y limitación funcional”, dio a ayer conocer la institución juarense a través de un comunicado de prensa.

“Luego de una resonancia magnética se observa una lesión por avulsión de semitendinoso y semi membranoso izquierdo”, añade el boletín y concluye que “el tiempo de recuperación dependerá de su evolución”.

Ayer, en conferencia de prensa, se le cuestionó a Valdés sobre el tiempo que Valoyes no estará a disposición del cuerpo técnico de Bravos, pero el directivo no aclaró el periodo que el sudamericano no podrá jugar.

“Y de Diego, es duro para nosotros porque es un futbolista importante, es un futbolista que llega como refuerzo a la institución. Sabemos la trayectoria que tiene Diego, incluso se pierde la posibilidad de en esta Fecha FIFA de estar con su Selección. Seguimos con tema de médicos, tema de diagnósticos, esperando tomar la mejor decisión, tanto para él primero como ser humano, pasando por la parte deportiva, y en el entendido que Diego es un activo de la institución”, respondió Valdés.

En relación al bache en el que han caído los Bravos con cuatro partidos al hilo sin ganar, incluidas tres derrotas en los tres juegos más recientes, Valdés señaló que lo importante es cómo se cierra el torneo.

“Todos los equipos a nivel mundial tienen una curva de rendimiento. Si somos analíticos, en esta nueva administración con 19 nuevos futbolistas, podemos pensar que estamos en un buen camino. Los resultados deportivos marcan muchas situaciones, pero el equipo arrancó bien, hoy estamos planos, esperando retomar aire para el cierre del torneo y pensar en la posibilidad de meternos en la Liguilla”, dijo Valdés.

El director deportivo de la escuadra juarense enfatizó que el entrenador Diego Mejía cuenta con toda la confianza de parte de la directiva.

“La confianza es total, los resultados no llegaron por casualidad, se dan por consecuencia de un buen trabajo, una buena planificación, de un cuerpo encabezado por Diego, muy preparado, muy inteligente”.