Valioso roce

Con un talento nato que refleja dentro de la duela, Irlanda Castañeda, basquetbolista del equipo femenil Indias de la UACJ, regresó de su aventura con la Selección Mayor de México que compitió en la FIBA Women’s Americup 2019 en Puerto Rico.

Oriunda de Torreón, Coahuila, pero juarense de corazón, Castañeda Martínez expresó su felicidad por haber debutado en un evento internacional con la selección femenil.

“Fueron muchos sentimientos encontrados. Muy emocionada por la oportunidad, con mucho nerviosismo y creo que es una responsabilidad muy grande porque estábamos representando a México”, dijo.

Su primera aparición con el combinado azteca se dio en la referida justa, en la cual las mejores selecciones del continente buscaron uno de los ocho boletos disponibles al Torneo Preolímpico femenino rumbo a ‘Tokio 2020’.

“La experiencia te cambia el panorama totalmente, piensas que estás en un nivel fuerte, vas allá y al ver a mis compañeras dices ‘¡wow, cómo juegan! Tengo que mejorar mucho para alcanzarlas’”, expresó la deportista de la UACJ. La Selección Mexicana no logró obtener su pase al preolímpico, debido a que terminó en el noveno lugar de la Americup y solamente los mejores ocho equipos calificaban.

Una derrota por dos puntos ante Cuba impidió que la escuadra azteca en la que militaron las chihuahuenses Paola Beltrán y Gladys Ávila, al igual que el coach Jesús ‘Parral’ Aragón avanzara al preolímpico.

“Nos fue mal, pero creo que todas y cada una de nosotras dimos todo en la cancha, esto apenas va comenzando y vamos a ir creciendo”, dijo.

Irlanda vio acción en dos encuentros de cuatro en esta competencia, acumuló siete minutos en la duela, no anotó puntos y contribuyó con una asistencia.

“Cuando me piden el cambio fue mucho nerviosismo. Tenía muchas ganas de jugar, pero a la vez yo decía ‘es que ellas son muy buenas’, y ya me di cuenta que yo también puedo hacerlo”, comentó la jugadora de la UACJ.

Manifestó estar satisfecha con su rendimiento y lo que mostró en la competencia internacional.

“Di todo lo que pude mientras estuve en la duela y aprendí mucho; esto es una disciplina, no nada más es jugar, tengo que trabajar mucho”, comentó.