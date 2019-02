Valiosa experiencia en Nacional

Enriquecida por la experiencia vivida, así regresó la delegación juarense de taekwondo que participó en el Campeonato Nacional de Cadetes Cintas Negras, que se llevó a cabo en el gimnasio Juan de la Barrera de la Ciudad de México.

Del grupo de artemarcialistas fronterizo, los más destacados fueron Fernando Páez (-33 kilogramos) y Camila García (-33 kilogramos), quienes estuvieron a un paso de subir al podio, luego de ganar hasta tres combates, dentro de la categoría Cadete.

En la fase de cuartos de final también quedaron Adrián Alatorre (-49 kilogramos) y Pablo Jiménez (65 kilogramos).

El resto de los competidores juarenses finalizaron su participación en la etapa de octavos.

“Agradezco el apoyo que me otorgó la Asociación Chihuahua Taekwondo para que fuera posible mi participación en el Campeonato Nacional de Cadetes, siendo una gran motivación para nosotros como atletas y aunque no obtuve el resultado que me hubiera gustado, estoy convencida de seguir trabajando para lograrlo”, comentó Carolina Monserrat Márquez, quien participó en la división de -47 kilogramos y quedó eliminada en octavos.

Karim Hernández, actual presidente de la Asociación Estatal de Taekwondo, mencionó que fue una veintena de artemarcialistas juarenses los que participaron tanto en la justa nacional de la categoría cadetes, como en el Campeonato Nacional de adultos.

Algunos de los medallistas de la pasada Olimpiada Nacional y que estuvieron en este filtro fueron Laura Ovalle, en categoría adulto, división 53 kilogramos, e Irán Díaz, quien se quedó con la medalla de plata, al perder la final de -49 kilos ante Daniela Souza, de Baja California.