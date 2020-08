Valiant Tiberias conquista el Mr Jet Moore Handicap

Jake Rogers / Ruidoso Downs

En una carrera llena de caballos talentosos, Valiant Tiberias fue el más rápido en las 400 yardas del Mr Jet Moore Handicap, Grado 2, que ganó con un tiempo de :19.784 segundos el domingo por la tarde en el hipódromo Ruidoso Downs. Valiant Tiberias superó por tres cuartos de cuerpo a Sc Money Maker, mientras que el tercer lugar fue para Shockinglyfamous. Apocalyptical Jess, ganador del All American Futurity 2018, terminó en cuarto por un cuerpo.

El caballo marrón, producto de Valiant Hero y American Feature por Feature Mr Jess, fue criado en Oklahoma y es propiedad de Sergio Holguin, Clifton Neilsen y Félix Rodríguez. Proveniente del establo de Wesley Giles, Valiant Tiberias fue el favorito de la línea de la mañana y corrió las 400 yardas sin incidentes.

“Este caballo ama a Ruidoso”, dijo el entrenador Giles. “Tuvimos un par de problemas con él en Oklahoma, pero tan pronto como llegó a las montañas fue un caballo de carreras diferente. Lo encaminaremos hacia la All American Gold Cup y veremos qué sucede.”

El jinete Alan Hernández estaba a bordo para el galope ganador en una pista rápida.

“Tan pronto como rompió, supe que lo teníamos”, dijo Hernández. “Fue bueno volver al círculo de ganadores con él.”

En la carrera conjunta del día, el Bobby Dan Crenshaw Memorial, favorito de la línea de apuestas, Breaking New Ground, rompió limpiamente y nunca renunció a la delantera en la carrera de mil yardas. El criado en Oklahoma ganó por un cuerpo sobre el segundo clasificado, Shangroyal, con un tiempo de :51.96 segundos.

Propiedad de RH Resources/Ronnie Robertson et al, el alazán capado es producto de One Dashing Eagle y Heavenly Trip por Splash Bac. El caballo es entrenado por Todd Fincher, quien ese día también vio a su hijo, el jockey Tanner Fincher, ganar su primera carrera sobre la monta de Cool And Quick en la cuarta carrera de la tarde. (Eduardo Morán)