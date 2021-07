Valentina De la Mora afronta reto en Bravas lejos de su familia

Con apenas 16 años de edad, la jalisciense Valentina de la Mora aceptó la invitación de las Bravas y tomó la decisión de dejar a su ciudad y a su familia para continuar con su carrera como futbolista profesional, ahora como parte del FC Juárez, cuyos colores defenderá a partir del Apertura 2021 de la Liga MX.

Originaria de Zapopan, Jalisco, De la Mora llegó procedente del Atlas, se desempeña como defensa y pretende consolidarse y hacer que su nombre trascienda en esta liga, en la que debutó a los 15 años el 25 de enero de 2020 en un partido entre las Rojinegras y Querétaro.

“Yo creo que más que nada dejar a mis papás, a mi hermano, creo que es lo que más me pesa porque pues no los tengo aquí conmigo, pero pues ellos me apoyan cien por ciento, entonces estoy muy agradecida también con ellos”, declaró la jugadora de 1.64 m de estatura.

Su precisión de pases, buen golpeo de la pelota de media y larga distancia, recuperación de balón y habilidad defensiva, son los atributos que la directiva juarense vio en Valentina y por lo que quisieron contar con sus servicios.

“Pues muy bien, la verdad es que es un nuevo comienzo y pues estoy muy contenta de empezar esto y más con todas mis compañeras nuevas y estoy muy feliz”, declaró De la Mora en relación a su llegada a las Bravas.

“Uno de mis objetivos principales es ganar minutos, ser una jugadora con nombre en la liga y aportar algo bueno al equipo”, agregó.

Finalmente, Valentina de la Mora señaló que siempre está con la disposición de ayudar a sus compañeras en lo que necesiten y al mismo tiempo agradeció las muestras de apoyo de parte de la afición juarense.

“Agradecerles porque me integran muy bien a la ciudad, me escribieron, recibí muchos mensajes de ‘mucho éxito’ y pues la verdad creo que me he integrado muy bien”.